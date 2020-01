KØBENHAVN, Danmark, 28. januar 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har udnævnt Dr. Laurence De Moerlooze til Executive Vice President og Chief Medical Officer (CMO). Dr. De Moerlooze kommer fra Takeda Vaccines, hvor hun har været ansat siden 2017 som Vice President med globalt projektansvar for vacciner mod zikavirus og norovirus.

Inden sin ansættelse hos Takeda arbejdede hun for GlaxoSmithKline (GSK) i mere end 15 år i forskellige ledende stillinger inden for medical affairs og vaccineudvikling, hvor hun arbejdede med talrige livsvigtige vacciner inklusive Rabipur/Rabavert og Encepur.

Dr. De Moerlooze tiltræder sin stilling i april 2020.

“Jeg er glad for at kunne byde Laurence velkommen til Bavarian Nordic og til vores ledelse. Laurence har en enorm viden fra hendes virke i vaccineindustrien og vil bidrage med vigtig og værdifuld erfaring til selskabet, såvel inden for det forskningsmæssige, som det kommercielle,” udtaler administrerende direktør Paul Chaplin.

“Jeg er begejstret for at blive en del af Bavarian Nordic på et så afgørende tidspunkt for selskabet. Jeg ser frem til at bringe min erfaring og mit engagement ind i virksomheden og i udviklingen af livsbevarende vaccine og immunterapier. Jeg er også ivrig efter at hjælpe med at få de nyindkøbte vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse ud til de patienter, der behøver dem mest,” udtaler Laurence De Moerlooze.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen

Vice President Investor Relations

Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 05 / 2020

