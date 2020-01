COMMUNIQUE DE PRESSE

Montrouge, le 28 janvier 2020

Le groupe Crédit Agricole prend une participation majoritaire

dans Linxo Group,

la fintech leader en France

des services d’agrégation et d’initiation de paiements

Cette prise de participation permet au Crédit Agricole de conforter son leadership dans le domaine des paiements digitaux. Elle s’inscrit dans le cadre du Projet du groupe Crédit Agricole qui vise à faire des paiements, un levier majeur de fidélisation et de conquête.

Créé en 2010, Linxo Group est le leader sur le marché français de l’agrégation de données bancaires et de l’initiation de paiements (nouveaux services encadrés par la seconde Directive sur les Services de Paiement – DSP2- depuis début 2018). La fintech propose des briques API (Application Program Interface) jusqu’à des solutions complètes d’applications mobiles en marque blanche, en couvrant les besoins des start-ups jusqu’aux banques et assurances.

Partenaire historique du Crédit Agricole, Linxo Group offre aux banques du Groupe une solution d’agrégation de comptes via leurs applications bancaires (Crédit Agricole - Ma Banque, LCL - Mes Comptes, etc.). Avec son adossement au Crédit Agricole, Linxo Group bénéficie de la puissance d’un des tout premiers groupes bancaires européens, leader en France, ce qui lui permet de continuer et d’amplifier son développement auprès de la clientèle institutionnelle.

Par ailleurs, en conjuguant les savoir-faire de la banque avec la performance technologique de la fintech, cette opération ouvre des perspectives de nouveaux services digitaux et d’innovation basés sur la donnée financière pour la clientèle de Particuliers, de Professionnels et d’Entreprises du Crédit Agricole.

Au terme de cette opération, le groupe Crédit Agricole détiendra plus de 85% du capital de la fintech. Cette participation sera portée par Crédit Agricole Payment Services et par FIRECA (Fonds d’Investissement et de REcherche du Crédit Agricole), partenaire historique de Linxo Group. Le solde du capital reste détenu par les dirigeants et fondateurs, qui seront associés au développement de l’entreprise. Cette opération doit encore recevoir l’autorisation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Bertrand Chevallier, Directeur général de Crédit Agricole Payment Services, précise «l’acquisition de cet acteur majeur de l’agrégation bancaire en France, partenaire de longue date du groupe Crédit Agricole, s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à proposer aux clients des banques du Groupe des services de paiement innovants aux meilleurs standards du marché. De plus, elle constitue un apport technologique majeur pour que le Groupe puisse tirer pleinement parti des opportunités d’innovation offertes par les évolutions réglementaires».

Bruno Van Haetsdaele, Président de Linxo Group, ajoute « cette opération nous permet d’accélérer et de renforcer nos services vis-à-vis du groupe Crédit Agricole tout en ayant l’opportunité de développer notre offre en France et à l’international auprès de nos clients et prospects avec Oxlin, notre établissement de paiement agréé ACPR, et de continuer le développement de l’application Linxo, une référence en France pour optimiser la gestion de son argent au quotidien ».

A propos de Crédit Agricole Payment Services

Crédit Agricole Payment Services (CAPS) réunit les compétences Paiement du groupe Crédit Agricole en matière de marketing, d’innovation, de processing et de représentation interbancaire. Avec près de 30 % de part de marché, CAPS est leader en France et traite plus de 11 milliards d’opérations par an (cartes, virements, prélèvements et chèques, en émission comme en réception).

Les paiements sont une activité clé pour les banques du Groupe, centrale dans la relation client et porteuse d'enjeux importants sur le plan commercial, financier et technologique. Crédit Agricole Payment Services a vocation à développer des offres de services innovantes, conjuguant facilité d'usage et sécurité. Avec Crédit Agricole Payment Services, le groupe Crédit Agricole fait du métier des paiements un levier majeur de fidélisation et de conquête.

A propos de Linxo Group

Linxo Group développe et commercialise depuis 2010 des solutions d’agrégation de comptes, d’initiation de paiements et de gestion des finances personnelles.

La plateforme de sa filiale Oxlin, établissement de paiement agréé par l’ACPR, fournit toutes les technologies pour accéder aux données bancaires et initier des virements, avec l’accord du client et de manière totalement sécurisée. Elle propose des briques API (Application Program Interface) jusqu’à des solutions complètes d’applications mobiles en marque blanche en couvrant les besoins des start-ups jusqu’aux banques et assurances. Ces solutions permettent de développer de nouveaux services et de nouvelles sources de revenus sur de multiples cas d’usage : gestion de budget, parcours d’octroi de crédit, comptabilité, fidélité, etc.

Son application mobile Linxo, déjà installée et utilisée par plus de 3 millions de personnes en France, est un assistant financier intelligent, qui permet à chacun d’avoir une vue d’ensemble de ses finances et de simplifier la gestion de son argent.

La société compte 81 salariés, principalement à Aix en Provence et dans les Villages Crédit Agricole à Paris et Sophia Antipolis.

