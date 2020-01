Sponda Oyj Lehdistötiedote 28.1.2020 klo 10:30

Spondan uudistettu Arkadia n:o 6 harjakorkeudessa

Spondan uudistetussa premium-kohteessa Arkadia n:o 6:ssa vietetään tänään harjannostajaisia. Keväällä 2018 käynnistynyt hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja valmistuu syksyllä 2020. Uudistettujen tilojen vuokralaiskysyntä on ollut suurta, ja kiinteistön lähes kaikki tilat on vuokrattu. Yksi uusimmista talon toimijoista on suomalainen teknologiayritys Wolt.

Arkadia n:o 6 toimitalo sijaitsee erinomaisella paikalla Helsingin keskustassa, Kampin Narinkkatorin laidalla, hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden keskellä. Suojellun julkisivun sisälle rakennetaan yli 23 000 neliömetriä täysin uudella tekniikalla varustettua toimitilaa, ja pinta-alaltaan jopa yli 3 000 neliömetrin kerrokset mahdollistavat suuremmankin yrityksen toiminnan yhdessä kerroksessa.

Yhteisöllistä tilaa

”Meille toimitilojen valinnassa oli tärkeää, että lokaatio on mahdollisimman keskeinen. Parhaista osaajista käydään kovaa kilpailua, ja työpaikan sijainnilla on monelle hakijalle suuri merkitys. Tämän lisäksi halusimme säilyttää mahdollisimman pitkään koko henkilöstömme yhdessä kerroksessa, ja Arkadian kerroskoko mahdollisti tämän meille sijainnista tinkimättä. Lisäksi Spondan edustajat, helppo yhteistyö ja Arkadian palvelut vakuuttivat meidät siitä, että nämä tilat sopivat meille uudeksi kodiksi huimalla kasvumatkallamme”, kertoo Woltin projektipäällikkö Karoliina Ratia.

Suomalainen suunnittelutoimisto Rune & Berg korosti Woltin toimistotilojen suunnittelussa yhteisöllisyyttä, nuorekkuutta ja muuntojoustavuutta. “Toimiston sydämenä toimii lounge-alue, jossa voidaan pitää erilaisia tapahtumia ja viettää aikaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Tila soveltuu myös työntekoon, ja tarjoaa näin vaihtelevaa työympäristöä työntekijöille. Toimistoon kuuluu myös iso ulkoterassi, joka laajentaa työskentely- ja tapahtumatilaa myös ulkoilmaan”, Rune & Bergin asiakasvastaava Sini-Tiina Sundberg kertoo.

Julkisivun ilme näkyy aulassa

Rune & Berg on suunnitellut myös toimitalon sydämenä ja torina toimivan aulan tilat. ”Ilmeen suunnittelun lähtökohtina oli jatkaa rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ilmettä myös sisälle. Muun muassa rakennuksen julkisivun materiaaleja on tuotu uuden aulan vastaanottotiskiin, valaisimiin ja opasteisiin kuparin muodossa. Myös patinoituneen kuparin vihreä sävy hehkuu paikalle valetussa betoniseinässä, joka on käsitelty väripigmenteillä”, Sundberg kuvailee.

Woltin lisäksi uudistuneeseen Arkadia n:o 6:een muuttavat Vincit, Aktia, CBRE ja Seriously Digital Entertainment. Ravintolapalveluja taloon tuovat Itsudemo Sushi ja alkuvuonna 2020 avautuva kaksikerroksinen huippuluokan ravintola Farang.

Arkadia n:o 6:ssa käytetään 100 % vihreää sähköä ja parkkihallista löytyy yhteensä 13 sähköautojen latauspistettä. Kiinteistössä on panostettu korkeaan sisäilman laatutasoon ja energiatehokkuuteen, ja sille tavoitellaan Very Good -tason BREEAM-ympäristösertifikaattia.

