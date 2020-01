Työllisyysrahasto

Tiedote

28.1.2020 klo 11

Työllisyysrahasto raportoi ennakkotietona tuloksesta vuodelta 2019. Kyseessä on ensimmäinen toimintavuosi sen jälkeen, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät.



Tiivistelmä

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut 2 696 miljoonaa euroa, laskua 11 %

Muut tuotot 688 miljoonaa euroa, laskua 11 %

Maksetut työttömyysetuudet yhteensä 2 473 miljoonaa euroa, laskua 9 %

Maksetut aikuiskoulutusetuudet 187 miljoonaa euroa, ei muutosta

Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 731 miljoonaa euroa

Nettovarallisuus 1 705 miljoonaa euroa

Sijoitukset ja varat yhteensä 1 786 miljoonaa euroa

Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 81 miljoonaa euroa

Työttömyysaste keskimäärin 6,7 % (arvio), laskua 0,7 prosenttiyksikköä

Sijoitusten tuotto 0,8 %

Tuloksen ennakkotiedot 2019, lähde: Työllisyysrahasto, Tilastokeskus

1.1.2019 - 1.1.2018 - Muutos 31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut 2 696 3 027 -331 Sosiaali- ja terveysministeriön tilitys 688 774 -86 Maksetut työttömyysetuudet -2 473 -2 735 -262 Maksetut aikuiskoulutusetuudet -187 -187 0 Rahoitusnetto * 7 -7 14 Nettovarallisuuden muutos 731 872 Sijoitukset ja varat 1 786 1 687 99 Lainat ja velat -81 -718 637 Nettovarallisuus 1 705 969 736 Suhdannepuskurin enimmäismäärä 2 064 2 032 Työttömyysaste % 6,7 7,4 -0,7 % Palkkasumman muutos % 4,1 4,5 -0,4 % Sijoitusten tuotto % 0,8 -0,2 Maksu %, työnantajat keskimäärin 1,50 1,91 -0,41 % Maksu %, palkansaajat 1,50 1,90 -0,40 %

Luvut vuodelta 2019 ovat tilintarkastamattomia.



*sisältää sijoitusten nettotuotot ja velkarahoituksen kulut

Talouden vahvistuminen jatkui ja työttömyys väheni

Suomen talouden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 noin 2 prosenttia. Työllisyyden parantuminen jatkui ja työttömyys väheni edelleen. Työttömyysaste laski alimmilleen sitten vuosien 2008-2009 finanssikriisiä edeltävän tason ja oli 6,7 prosenttia. Palkkasumman kasvu hidastui hiukan ja jäi arvioiden mukaan 4,1 prosenttiin.

Työttömyysetuuksien rahoitusmäärät edelleen laskussa

Parantunut työllisyystilanne laski työttömyyspäivärahojen ja muiden ansiosidonnaisen työttömyysturvaetuuksien menoja 9 prosenttia vuonna 2019. Työllisyysrahaston keräämien työttömyysvakuutusmaksujen määrä väheni 11 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kerättyjen vakuutusmaksujen väheneminen johtui pääsääntöisesti parantuneesta työllisyystilanteesta, minkä seurauksena työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismaksuja on voitu alentaa.

Myönnettyjen aikuiskoulutusetuuksien rahamäärä pysyi samalla tasolla

Aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä myönnettiin 187 miljoonaa euroa vuonna 2019. Maksettujen etuisuuksien rahamäärä pysyi samana kuin vuotta aikaisemmin.

Aikuiskoulutustuen saajien määrässä pientä kasvua, ammattitutkintostipendien määrä laski

Aikuiskoulutustukea sai yhteensä 25 701 henkilöä, mikä oli noin 3,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Myönnettyjen ammattitutkintostipendien määrä taas laski vertailuvuodesta 2018. Ammattitutkintostipendejä myönnettiin viime vuonna 26 245 henkilölle, eli noin 15,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus vahvistui edelleen

Nettovarallisuuden muutos vuodelta 2019 oli 731 miljoonaa euroa. Rahasto on tehnyt kolmen viimeisen vuoden aikana ylijäämää yli kaksi miljardia euroa. Samanaikaisesti työttömyysvakuutusmaksuja on voitu alentaa vuosittain. Nettovarallisuus 31.12.2019 oli 1 705 miljoonaa euroa positiivinen ja suhdannepuskurin laissa todettu enimmäismäärä oli noin 2,1 miljardia euroa. Suhdannepuskurin enimmäismäärä muuttui uuden lain myötä 1.1.2020 alkaen, ja on tällä hetkellä 1,8 miljardia euroa.

Näkymät vuodelle 2020 myönteiset

Työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan pysyvän lähellä edellisen vuoden tasoa. Rahoitettavien työttömyysturvan etuuksien kokonaismäärän arvioidaan nousevan hiukan vuonna 2020. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää laskettiin 0,49 prosenttiyksiköllä vuodelle 2020. Työllisyysrahaston talousarvion mukaan nettovarallisuuden muutos olisi noin 107 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2020.

Työllisyysrahasto julkaisee vuosikertomuksensa vuodelta 2019 torstaina 26.3.2020, ja antaa samalla tarkennetun arvionsa vuoden 2020 näkymistä.

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2020

Työllisyysrahasto

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614, janne.metsamaki(a)tyollisyysrahasto.fi

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651, tapio.oksanen(a)tyollisyysrahasto.fi