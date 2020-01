ASIAKASTIETO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 28.1.2020 KLO 11.00

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedotteen 2019 julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

Asiakastieto Group Oyj:n julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 11.2.2020 klo 11.00. Tilinpäätöstiedote on saatavilla julkaisun jälkeen Asiakastiedon sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/?lang=fi

Tiedotustilaisuus

Asiakastieto Group järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille samana päivänä englanninkielisen tiedotustilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska esittelee neljännen vuosineljänneksen ja koko tilivuoden 2019 tapahtumia ja tuloskehitystä.

Aika: Tiistai 11.2.2020 klo 14.00

Paikka: Asiakastieto Group Oyj, Rantatie Business Park, Neuvottelutila Tutka & Plotteri, Sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/asiakastieto/asiakastieto_2020_0211_q4

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.

Suomi: +358 (0)9 7479 0360

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573

Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104

Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0223

Puhelinkonferenssin ID-koodi: 585578

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Asiakastiedon sijoittajasivuilla klo 13.45 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen: Pia Katila, sijoittajasuhdepäällikkö, pia.katila@asiakastieto.fi tai puh. +358 10 270 7506.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Jukka Ruuska

toimitusjohtaja

puh. +358 10 270 7111

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.