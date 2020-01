Mesures prises pour améliorer davantage la sécurité de fonctionnement des portes

Fiabilité de la performance de la flotte après des millions de miles en opération

BERLIN, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4fdcbc5c-51a1-4476-9452-66e9fd74592c/fr

Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a annoncé aujourd'hui que sa flotte de voitures de métro de New York City Transit (NYCT) avait repris le service passagers vendredi le 24 janvier 2020, avant l'heure de pointe matinale à New York. Les voitures avaient été retirées du service après deux incidents isolés liés aux mécanismes de porte.

Connues sous le nom de R179, les voitures ont été approuvées pour la remise en service après que Bombardier eut terminé tous les travaux liés à la vérification de la sécurité des systèmes de portes. Ces travaux comprenaient l'inspection, l'étalonnage et les tests du mécanisme de verrouillage de porte, de nouvelles mises à niveau logicielles, des tests statiques et dynamiques ainsi que toutes les analyses et la documentation nécessaires.

Deux incidents isolés - la sécurité des passagers n'était pas menacée

L’analyse des causes profondes de Bombardier a indiqué que les deux incidents déclenchant la vérification étaient dus à une combinaison rare et très spécifique de circonstances mécaniques et opérationnelles imprévues qui se sont révélées extrêmement difficiles à reproduire et ne se reproduiraient probablement pas. La sécurité étant la priorité absolue de Bombardier, la société a agi rapidement et de manière décisive pour mettre en place des mesures correctives sur l'ensemble de la flotte.

Bombardier est engagée envers la qualité, la sécurité, les clients et les passagers

« Bombardier est confiante de la qualité et de l'intégrité de ses voitures et de ses composants et veut rassurer les clients et les passagers que les portes du R179 sont complètement sécuritaires », a déclaré Elliot G. (Lee) Sander, président, région Amériques, Bombardier Transport. « Nous sommes fiers de notre collaboration et de notre partenariat avec la Metropolitan Transportation Authority et New York City Transit, et nous nous excusons sincèrement pour les impacts sur nos clients et leurs passagers. Nous espérons que notre engagement absolu en matière de sécurité, de fiabilité et de faire les choses correctement, comme en témoigne notre réponse rapide et absolue à cet enjeu, rassure tous les passagers qui voyagent dans les trains Bombardier. »

Flotte dépassant les exigences contractuelles de fiabilité

Depuis le début du service passagers en janvier 2018, les voitures R179 ont accumulé plus de 10 millions de miles en service et fonctionnent bien. La flotte dépasse les exigences contractuelles de fiabilité dans un contexte d'amélioration continue des performances des voitures, telle que mesurée par NYCT. Les R179 étaient la catégorie de voitures la plus performante de novembre 2019.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 40,650 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l’adresse www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html . Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail .

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Relations avec les médias, Amériques

Maryanne Roberts

+1 450 441 3007

Maryanne.roberts@rail.bombardier.com Relations avec les médias internationaux

+49 30 98607 2965

press@rail.bombardier.com