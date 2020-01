QUÉBEC, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO, OTCQX : HEOFF) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a été nommée au classement OTCQX® Best 50 2020, un classement des sociétés les plus performantes cotées sur le marché OTCQX l'an dernier.



L'OTCQX Best 50 est un classement annuel des 50 principales sociétés américaines et internationales cotées sur le marché OTCQX. Le classement est calculé sur la base d'une pondération égale du rendement total sur un an, et de la croissance moyenne du volume quotidien en dollars au cours de l'année civile précédente. Les entreprises des 50 meilleurs OTCQX 2020 ont été classées en fonction de leurs performances en 2019.

« Toute l’équipe se réjouit de cette mention! Notre priorité, au cours des prochains trimestres, sera d’augmenter les liquidités sur les titres d’H 2 O Innovation. Nous comptons mettre davantage d’efforts dans nos campagnes de relations investisseurs afin de mieux faire connaitre H 2 O Innovation en Amérique du Nord ainsi qu’à l’international. Nous tenons également à démontrer que la Société est plus forte et plus diversifiée que jamais, grâce aux dernières transactions qui sont venues solidifier notre modèle d’affaires unique », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Pour le classement complet du OTCQX Best 50 2020, visitez https://www.otcmarkets.com/files/2020_OTCQX_Best_50.pdf.

Le marché OTCQX offre une négociation transparente et efficace de sociétés américaines et mondiales établies et axées sur les investisseurs. Pour se qualifier pour le marché OTCQX, les entreprises doivent respecter des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et démontrer leur conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com



Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60ddc599-93b8-4da6-ac84-bde7a8d1ad4a