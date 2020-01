TORONTO, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et le collège Centennial célébreront leur collaboration à long terme en faisant deux annonces spéciales le 28 janvier prochain, au milieu d’étudiants, de représentants du collège et de parties prenantes de l’industrie.



Une conférence de presse suivra ainsi qu’une prise de photos pour ceux et celles qui le souhaiteront. L’avion emblématique Global 7500 sera sur le site pour des visites privées, lesquelles seront accessibles sur réservation seulement auprès de Jessica McDonald en envoyant un courriel à jessica.mcdonald@bombardier.com .

DATE: Mardi le 28 janvier 2020 HEURE: 14 h 30 – 16 h 30 (HNE) LIEU : Collège Centennial

Campus Downsview

65, Carl Hall Road

North York (Ontario)



À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier et Global 7500 sont des marques de commerce de Bombardier Inc.

Pour Information

Jessica McDonald

Conseillère, Relations Médias

Bombardier Inc.

+1 514 262 7255