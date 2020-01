14:00 Lontoo, 16:00 Helsinki, 28.01.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

MUUTOS AFARAK GROUP OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") tiedotti 25.5.2019 kahdesta allekirjoitetusta sopimuksesta liittyen omistusosuuden kasvattamiseen eräissä Etelä-Afrikan kaivoskohteissa.

Yhtiö on tänään toteuttanut järjestelyyn liittyvän suunnatun osakeannin ja 115.000 Yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta on siirretty merkitsijälle.

Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Afarakin haltuun jää 13.562.599 omaa osaketta, edustaen 5,38 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Helsingissä, 28.01.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com



Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .



Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).



