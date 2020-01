TORONTO, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les méthodes de travail des jeunes canadiens changent profondément. Les avancées technologiques et l’évolution de la conjoncture économique constituent une force motrice qui nous éloigne de l’emploi traditionnel de « 9 à 5 », favorisant de ce fait la viabilité de l’entrepreneuriat et l’enthousiasme à son égard.



De ce fait, de nombreux jeunes canadiens lancent des entreprises parallèles aux activités qu’ils occupent à temps plein. Ces projets entrepreneuriaux demandent non seulement un engagement et une détermination plus grands que les petites entreprises exploitées en dilettante, mais leurs propriétaires doivent aussi s’y consacrer beaucoup plus.

C’est pourquoi Futurpreneur Canada a lancé le programme Entreprise à temps partiel, commandité par le Groupe Banque TD. Les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans qui exploitent une entreprise à temps partiel pourraient être admissibles à du financement par emprunt dont le montant peut atteindre 15 000 $ afin de soutenir le lancement et la croissance de leur microentreprise. Chaque entrepreneur est également jumelé avec un mentor d’affaires qui l’aide à relever le défi pendant les deux premières années de l’entreprise.

« Le lancement d'Eggcitables à temps partiel m'a permis de tester efficacement le produit sur le marché et d'acquérir plus de connaissances pratiques sur mes clients, avec moins de risques que de plonger dans l'entrepreneuriat à temps plein. J'ai pu perfectionner mon produit, mon emballage et ma marque et, avec le soutien de Futurpreneur, bâtir une base solide pour mon entreprise. Aujourd'hui, Eggcitables se trouve dans 60 magasins de détail au Canada et a été présenté dans plus de 25 publications. »

- Hannah Chisholm, Eggcitables

Depuis 2010, Futurpreneur et la TD unissent leurs efforts en vue de soutenir le succès des jeunes entrepreneurs canadiens. Ensemble, ils ont contribué au lancement d’entreprises dans toutes les régions du Canada, y compris des villes du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Lancer une entreprise à temps partiel peut être l’option la plus réaliste pour les jeunes qui veulent valider leur idée et explorer l’entrepreneuriat, sans prendre trop de risques, explique Karen Greve Young, chef de la direction de Futurpreneur. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec TD, dans le cadre de notre programme Entreprise à temps partiel, lequel fournit aux microentrepreneurs la passerelle dont ils ont besoin pour lancer et faire grandir des entreprises, tout en continuant de travailler à temps plein. »

« Par le biais de sa plateforme de responsabilité sociale, La promesse TD Prêts à agir, la TD est ravie d’apporter son soutien au programme Entreprise à temps partiel de Futurpreneur Canada afin d’aider les jeunes qui aspirent à devenir entrepreneurs à lancer leur propre entreprise. Qu’il s’agisse du démarrage d’une toute nouvelle entreprise ou de la croissance d’une idée existante, il est essentiel d’avoir les outils et les ressources nécessaires pour propulser l’entreprise sur la voie du succès, précise Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale à la TD. Le programme Entreprise à temps partiel représente l’un des moyens qui, nous l’espérons, aideront les gens à avoir une plus grande confiance en l’avenir. »

Les microentrepreneurs canadiens de 18 à 39 ans peuvent en apprendre davantage au sujet du programme Entreprise à temps partiel en visitant le https://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/side-hustle/.

À propos de Futurpreneur Canada

Futurpreneur Canada est le seul organisme sans but lucratif à offrir des ressources, du financement et du mentorat aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Depuis 1996, nous avons apporté notre soutien à plus de 12 000 entreprises canadiennes dans chaque province et territoire au pays. L’an dernier, 45 % des entreprises soutenues par le Programme de démarrage d’entreprises de Futurpreneur étaient dirigées par des femmes. Le mentorat est au cœur de nos réalisations, alors que nous procédons au jumelage de chaque entrepreneur qui reçoit du financement avec un expert du milieu des affaires provenant de notre réseau constitué de près de 3 000 mentors bénévoles. Futurpreneur Canada est membre fondateur de l’ Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 , représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

À propos de la TD et de La promesse TD Prêts à agir

La TD s’est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. En mars 2018, elle a lancé La promesse TD Prêts à agir, un programme pluriannuel pour favoriser la prospérité individuelle et collective. Dans le cadre de Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d’un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d’ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses produits, ses services et ses initiatives philanthropiques pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à l’avenir et à leur capacité à atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir .

