Privanet Group Oyj

JOHDON LIIKETOIMET

28.01.2020 kello 17.40

Privanet Group Oyj – Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Mininvest Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Wiio, Kim

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Privanet Group Oyj

LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700UX7WTIOT3QO547_20200128172506_2

Liiketoimen päivämäärä: 2020-01-27

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000153515

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(2): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(3): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(4): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(5): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(6): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(7): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(8): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(9): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(10): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(11): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(12): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(13): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(14): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(15): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(16): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(17): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(18): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(19): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(20): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(21): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(22): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(23): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(24): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(25): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(26): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(27): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(28): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(29): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(30): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(31): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(32): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(33): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(34): Volyymi: 5 730 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(35): Volyymi: 5 180 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(36): Volyymi: 16 298 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(37): Volyymi: 15 970 Yksikköhinta: 0,34 EUR

(38): Volyymi: 8 475 Yksikköhinta: 0,34 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(38): Volyymi: 240 743 Keskihinta: 0,34 EUR

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)500 701 230

timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu

NASDAQ Helsinki Oy

Nordic Growth Market NGM AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.privanetgroup.fi

