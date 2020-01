Nasdaq Copenhagen A/S

28. januar 2020

Sydbanks bestyrelse

Bankens repræsentantskab har i eftermiddag valgt 2 nye bestyrelses-medlemmer, tidligere kreditdirektør Henrik Hoffmann (61 år) og tidligere koncerndirektør Søren Holm (62 år). Begge har mangeårig erfaring

indenfor den finansielle sektor.

Bankens bestyrelse består herefter af 8 bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet og 4 medlemmer valgt af bankens medarbejdere.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Lars Mikkelgaard-Jensen som formand og Jacob Chr. Nielsen som næstformand.

Sydbanks bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen udtaler

-Jeg glæder mig over, at vi med valget af Henrik Hoffmann og

Søren Holm får 2 medlemmer ind i Sydbanks bestyrelse, der

tilsammen har 33 års erfaring med ledelse i banksektoren. Dertil kommer, at deres erfaring er inden for de vigtige områder som regnskab, kredit og risikostyring, hvilket jeg ser som markant

styrkelse for Sydbank.

Venlig hilsen







Flemming Ramberg Mortensen

områdedirektør

