JCDecaux remporte la concession publicitaire exclusive de l’aéroport international de Libreville (Gabon) pour 10 ans

Paris, le 28 janvier 2020 – JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux Gabon, sa filiale détenue conjointement avec le Groupe Bolloré et en partenariat avec le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), a été choisie par ADL (Aéroport de Libreville), une filiale d’Arise Infrastructure Services, pour l’exploitation publicitaire exclusive de l’aéroport international de Libreville, au Gabon (aéroport actuel et future infrastructure).

Dans le cadre de ce contrat de 10 ans, JCDecaux gère désormais les espaces publicitaires intérieurs et extérieurs du plus grand aéroport du pays avec une offre digitale et premium, ainsi que de nombreux services sponsorisés pour les passagers (bornes de recharge de téléphone, tablette ou ordinateur, écrans info-vols, cabines fumeurs).

Porte d’entrée au Gabon, l’aéroport international de Libreville dessert 24 destinations dans 16 pays et totalise près d’1 million de passagers par an.

Fort d’une présence dans plus de 170 aéroports dont 10 du top 15 mondial, JCDecaux, numéro un mondial de la publicité en aéroports, couvre 27 % du trafic aérien mondial. Ce nouveau contrat permet au Groupe d’ajouter à son portefeuille un 32ème aéroport africain et de consolider sa présence au Gabon, où il opère le mobilier urbain publicitaire des communes de Libreville, Akanda et Owendo (1 million d’habitants au total) depuis son implantation dans le pays en 2017.

Indranil Gupta, Directeur Général d’ADL, a déclaré : « Nous avons repris la gestion de l’aéroport international de Libreville en octobre 2018. Depuis, un vaste programme a été mis en place pour améliorer l'expérience passager, la qualité des services, la fiabilité, la sécurité, la sûreté et les opérations. Dans le cadre de ce programme, JCDecaux a été choisi parmi de nombreux opérateurs à la suite d’une consultation, en tant que partenaire pour les 10 prochaines années. Notre choix s’est porté sur JCDecaux, le n°1 mondial de la publicité en aéroports, et s’inscrit dans notre volonté de hisser l’aéroport de Libreville au meilleur standard, notamment par des prestations à la pointe de la technologie. »

Jean-Charles Decaux, co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir été choisis comme opérateur exclusif de la publicité de l’aéroport international de Libreville. Etape-clé dans notre stratégie de développement au Gabon, ce contrat démontre une fois encore le savoir-faire de nos équipes et vient renforcer notre plateforme aéroportuaire en Afrique ainsi que notre position au Gabon. Nous nous réjouissons de déployer une offre innovante, premium et résolument digitale dans le plus important aéroport du pays, qui se transformera dans quelques années en un hub aéroportuaire majeur. Nos dispositifs bénéficieront tant aux passagers qu’aux annonceurs et à leurs marques. En déployant aujourd’hui les solutions les plus novatrices au Gabon, nous faisons de ce pays l’une des vitrines de JCDecaux dans cette région d’Afrique. »

A propos de l’aéroport de Libreville

L’aéroport international Léon Mba, le seul aéroport international du Gabon est une interface importante pour le trafic aérien dans les pays d’Afrique de l’Ouest et en Europe. 15 compagnies aériennes effectuent des vols régulièrement du Gabon vers 24 destinations dans 16 pays.

www.libreville-aeroport.com

