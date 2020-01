Communiqué de presse

Forte croissance du chiffre d’affaires 2019 de McPhy : +43% à 11,4 M€

Croissance portée par une excellente dynamique commerciale sur l’ensemble de l’année avec des prises de commandes en France et en Europe

Augmentation de capital de près de 7 M€ réalisée en novembre 2019 permettant le déploiement des activités à l’international et la poursuite de la stratégie de recherche et développement

Confirmation des perspectives de croissance à moyen terme avec le passage à l’échelle industrielle pour McPhy

La Motte-Fanjas, le 28 janvier 2020 - 17h45 CET - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2019, clos au 31 décembre 2019.

En M€ 2019 2018 Variation Premier semestre 4,3 3,5 23 % Deuxième semestre 7,1 4,5 58 % Chiffre d’affaires total 11,4 8,0 +43 %





Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « Nous avons clôturé 2019 sur une dynamique très positive grâce à une excellente activité commerciale sur l’ensemble de l’année, amorcée dès le premier semestre et confirmée sur le second semestre qui affiche une croissance de chiffre d’affaires de 58% par rapport à la même période en 2018. Les prises et concrétisations de commandes sur 2019 témoignent de la pertinence de notre positionnement sur les marchés de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, ainsi que de la maturité technologique de nos équipements de production et de distribution d’hydrogène.

L’augmentation de capital que nous avons réalisée en novembre 2019 nous donne les moyens de saisir de nouvelles opportunités dans un contexte d’accélération du marché de l’hydrogène et nous souhaitons remercier à nouveau l’ensemble des investisseurs pour leur confiance.

La reconnaissance de notre savoir-faire et de notre technologie par des groupes industriels majeurs ainsi que les bonnes perspectives du marché de l’hydrogène zéro-carbone renforcent notre confiance dans nos perspectives de croissance à moyen terme. La concrétisation en janvier 2020 d’un contrat d’ingénierie pour équiper la première unité de production d’hydrogène zéro-carbone à grande échelle (20 MW) en Europe atteste de cette première étape du passage à l’échelle industrielle pour McPhy. »





Forte croissance de McPhy en 2019

Comme annoncé, le chiffre d’affaires de McPhy enregistre une hausse de +43 % et s’élève à 11,4 M€ contre 8 M€ en 2018. Cette croissance est portée par les concrétisations et les prises de plusieurs commandes tant pour les plateformes d’électrolyse que pour les stations de production et de distribution d’hydrogène, en France et à l’international.

En 2019, McPhy a poursuivi sa montée en puissance et la consolidation de son avance technologique sur ses marchés clés.

La Société a également renforcé ses fonds propres et dispose, au 31 décembre 2019, d’une trésorerie de 13 M€, suite notamment au succès de l’augmentation de capital par placement privé de près de 7 M€ réalisée en novembre dernier. Cette opération permet à la Société d’accélérer sa stratégie de développement ainsi que le déploiement de ses activités à l’international.

L’Assemblée Générale Extraordinaire de McPhy qui s’est tenue le 16 janvier 2020 a approuvé la résolution concernant l’émission de 14 773 307 bons de souscription d’actions (BSA) permettant ainsi à l’ensemble des actionnaires (à l’exception des Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding qui se sont engagés à renoncer à l’exercice des BSA) de participer à l’opération et de bénéficier des mêmes conditions de souscription. Les BSA sont exerçables depuis le 17 janvier 2020 et le seront jusqu’au 18 mai 2020, soit l’avant-veille de l’Assemblée Générale de la Société relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. L’exercice des BSA pourrait venir compléter les fonds propres de la Société pour un montant maximum de 2,8 M€.

Fort de ses succès commerciaux, d’une structure financière renforcée et d’un positionnement de partenaire technologique et industriel majeur dans un marché à fort potentiel, McPhy réaffirme sa confiance quant aux perspectives de croissance à moyen terme.

Confirmation de la transition vers une production d’hydrogène à échelle industrielle

Selon l’étude du Hydrogen Council « Path to Hydrogen Competitiveness: A Cost Perspective », la massification des marchés de la production et de la distribution d’hydrogène zéro-carbone ainsi que l’industrialisation des équipements devraient conduire à une réduction des coûts allant jusqu’à 50% d’ici 20301.

Parfaitement en adéquation avec l’accélération mondiale de la filière, cette trajectoire de décroissance des coûts va permettre de renforcer l’attractivité et la compétitivité de l’hydrogène zéro-carbone.

Dans ce contexte porteur et à fort potentiel, McPhy a conforté son positionnement de leader après avoir été sélectionné par deux groupes industriels de renommée mondiale2 pour équiper la première unité de production d’hydrogène zéro-carbone à grande échelle en Europe.

Conçue, fabriquée et intégrée par McPhy, la plateforme de production d’hydrogène zéro-carbone de 20 MW est équipée de sa technologie d'électrolyse innovante « Augmented McLyzer ». Chaque année,

3 000 tonnes d’hydrogène propre seront ainsi générées par électrolyse à partir d’électricité verte, et utilisées pour produire du bio-méthanol utilisé dans des procédés industriels, contribuant à réduire les émissions de CO 2 , jusqu'à 27 000 tonnes par an, l'équivalent des émissions annuelles de 4 000 ménages français.





Ce projet d’envergure marque le changement de dimension de McPhy qui confirme son passage à l’échelle industrielle avec l’objectif de réduire les coûts de la production d’hydrogène zéro-carbone et ainsi favoriser l’émergence d’écosystèmes hydrogène performants, et compétitifs, aux plus hauts niveaux de qualité et sécurité.



1 https://hydrogencouncil.com/en/path-to-hydrogen-competitiveness-a-cost-perspective/



2 Nouryon, leader mondial de la chimie de spécialité et Gasunie, société d’infrastructure gazière







Prochaine communication financière : Résultats 2019, 10 mars 2020, après Bourse

À propos de McPhy Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable.

Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne).

Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).





CONTACTS Relations presse



NewCap

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu







Relations Investisseurs



NewCap

Théodora Xu | Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 20 42

mcphy@newcap.eu

Pièce jointe