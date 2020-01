CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2019 : +7%

Confirmation de la dynamique de développement de l’activité MBE qui compense le retrait cyclique des ventes d’évaporateurs

Bonne visibilité pour 2020, confortée par la solidité du carnet de commandes au 31 décembre 2019

Bezons, le 28 Janvier 2020 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d’affaires annuel 2019.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2019 2018 Évolution 1er trimestre 6,7 7,2 -7% 2ème trimestre 7,2 9,5 -24% 3ème trimestre 6,8 4,9 +39% 4ème trimestre 12,7 9,7 +31% Total annuel 33,4 31,3 +7% en M€ 2019 2018 Évolution Systèmes 23,0 9,6 +140% Évaporateurs 1,0 11,6 -91% Services et accessoires 9,4 10,1 -7% Total annuel 33,4 31,3 +7%

RIBER enregistre un quatrième exercice de croissance consécutive. Le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 33,4 M€, soit une progression de 7% par rapport à l’exercice 2018.

Le chiffre d’affaires des systèmes s’élève à 23 M€, en croissance de 140% par rapport à l’année précédente. En 2019, 12 machines, dont 7 de production et 5 de recherche, ont été livrées, contre 6 machines en 2018, dont 3 de production et 3 de recherche.

Le chiffre d’affaires des évaporateurs ressort à 1,0 M€, en net retrait, du fait de l’arrêt en 2018 du précédent cycle d’investissements en équipements de production d’écrans OLED.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires se maintient à un niveau satisfaisant de 9,4 M€, en diminution de 7% par rapport à 2018, du fait d’un décalage de facturations sur 2020.

Le chiffre d’affaires annuel 2019 se répartit entre l’Europe (32%), l’Asie (52%), et l’Amérique du Nord (16%).

Le succès des ventes de machines MBE liées au développement de la 5G a compensé l’absence temporaire d’investissements dans l’industrie des écrans OLED.

Évolution du carnet de commandes

au 31 décembre - en M€ 2019 2018 Évolution Systèmes 21,8 22,3 -2% Évaporateurs 0 0,8 -100% Services et accessoires 6,9 6,8 +1% Total annuel 28,7 29,9 -4%

Le carnet de commandes au 31 décembre 2019 s’élève à 28,7 M€ et reste stable à un bon niveau.

Le carnet de commandes systèmes s’établit à 21,8 M€, stable par rapport à la fin de l’exercice précédent. Il comprend 12 systèmes MBE livrables sur 2020, dont 5 machines de production.

Le carnet de commandes des services et accessoires s’établit à un niveau satisfaisant de 6,9 M€. Il ne comprend pas la commande importante en Asie pour l’industrie des écrans OLED, annoncée le 20 janvier dernier.

Perspectives 2020

Ces éléments offrent une bonne visibilité sur l’activité de RIBER en 2020. Ils s’accompagnent de perspectives positives de prises de nouvelles commandes dans une conjoncture favorable au marché des semi-conducteurs. Dans ce contexte, RIBER prévoit de consolider son chiffre d’affaires en 2020.

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.

ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP

www.riber.com

Contacts

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe