FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 : + 18,3 %

COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce pour l’exercice 2019 un chiffre d’affaires annuel de 29,8 M€, en croissance de 18 % par rapport à 2018. Le tassement des ventes de sous-traitance

(- 8 %), principalement due aux pénuries de métal, est largement compensé par la très forte croissance des ventes packagées (métal + anodisation ; + 244 %).

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et par activité

(en millions d'euros) 2019 2018 Variation 1er trimestre 5,46 5,05 + 8,1 % 2ème trimestre 6,63 7,09 - 6,4 % 3ème trimestre 10,65 6,99 + 52,4 % 4ème trimestre 7,04 6,05 + 16,4 % Total annuel 29,78 25,17 + 18,3 % Dont Ventes de sous-traitance 20,75 22,54 - 8,0 % Ventes packagées1 9,03 2,63 + 243,8 %

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires au second semestre : + 36 %

COIL enregistre en 2019 une croissance significative grâce à une diversification géographique continue. Après un premier semestre stable, le chiffre d’affaires progresse de + 36 % au second semestre, portant la progression annuelle à + 18 %. Cette croissance est portée par le fort développement des offres packagées, dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final, et s’accompagne d’un changement important du mix-produit de la Société.

Retrait des activités de sous-traitance du fait du manque temporaire d’aluminium de qualité anodique

Les ventes de services de sous-traitance sont principalement affectées en 2019 par le manque de capacité en aluminium de qualité anodique chez les clients laminoirs. Dans ce contexte indépendant de la Société, les ventes de sous-traitance (20,75 M€) sont inférieures de 8 % à celles enregistrées en 2018 pour représenter 69,7 % du chiffre d’affaires total, contre 89,6 % en 2018.

Croissance des offres packagées et nouvelle dynamique commerciale en Asie

Les offres packagées sont en croissance, la Société continuant de développer de nouveaux marchés pour les produits anodisés, en particulier dans le secteur de l'architecture. Les ventes progressent en Europe et en Asie. En Chine, plus de 1.000 tonnes d’aluminium anodisé ont été livrés en 2019 à la suite de la mise en œuvre d’un nouvel accord de distribution au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires des offres packagées atteint un niveau record de 9,0 M€, soit une croissance de 244 % par rapport à 2018, pour représenter 30,3 % du chiffre d’affaires annuel, contre 10,4 % en 2018.

Montée en charge réussie des nouvelles lignes de production

Au cours de l’exercice, COIL a optimisé ses ressources industrielles avec la montée en charge de ses deux nouvelles installations à la pointe de la technologie. La ligne 6 d’anodisation en continu en Allemagne, qui atteint désormais des niveaux de qualité inégalés sur le marché, a progressivement absorbé la production de la ligne 3 en Belgique, mise en sommeil à la fin du mois de septembre après près de 35 ans de service. La ligne d’anodisation verticale en Belgique, qui permet de produire « juste-à-temps » des petites séries dans de larges gammes de finition et de dimension, a confirmé son apport stratégique en permettant une large gamme de produits et une flexibilité de production accrue.

Perspectives : poursuite de la croissance rentable

COIL poursuit en 2020 sa stratégie de croissance rentable en capitalisant sur un produit anodisé d’exception, en s’appuyant sur une organisation industrielle optimisée et en tirant parti des nombreuses opportunités de développement existantes à travers le monde.

Calendrier 2020 indicatif

·29 avril 2020 Résultats annuels 2019 et rapport financier annuel ·3 juin 2020 Assemblée générale annuelle ·29 juillet 2020 Chiffre d’affaires du premier semestre 2020 ·28 octobre 2020 Résultats du premier semestre 2020 et rapport financier semestriel

Les communiqués sont diffusés après la clôture de la Bourse.

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’industries et d’applications : architecture, design, industrie ou automobile.



COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 130 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 30 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.coil.be

1 Anodisation et métal inclus





