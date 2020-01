STERKE GROEI VAN DE OMZET 2019: + 18,3%

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt voor het boekjaar 2019 een jaarlijkse omzet van 29,8 mln. € bekend, een groei van 18% ten opzichte van 2018. De terugloop van de anodisatiediensten

(- 8%), die voornamelijk te wijten is aan de metaaltekorten, werd ruimschoots gecompenseerd door de zeer sterke groei van de verkoop van het totaalpakket (metaal + anodisatie; + 244%).

Evolutie van de omzet per kwartaal en per activiteit

(in miljoen euro) 2019 2018 Variatie 1e kwartaal 5,46 5,05 + 8,1 % 2e kwartaal 6,63 7,09 - 6,4 % 3e kwartaal 10,65 6,99 + 52,4 % 4e kwartaal 7,04 6,05 + 16,4 % Jaartotaal 29,78 25,17 + 18,3 % Waarvan Anodisatiediensten 20,75 22,54 - 8,0 % Verkoop totaalpakket1 9,03 2,63 + 243,8 %

Versnelling van de omzetgroei in de tweede helft van het jaar: + 36%

In 2019 boekte COIL een aanzienlijke groei in haar activiteiten dankzij voortdurende geografische diversificatie. Na een stabiel eerste halfjaar steeg de omzet met 36% in het tweede halfjaar, waarmee de jaarlijkse groei uitkomt op +18%. Deze groei wordt gedreven door de sterke ontwikkeling van het totaalpakket, waarbij het bedrijf continu geanodiseerd aluminium direct levert aan de eindklant, en gaat gepaard met een belangrijke verandering van de productmix van het bedrijf.

Daling van anodisatiediensten door een tijdelijk tekort aan hoogwaardig anodiseerbaar aluminium

De verkoop van anodisatiediensten wordt in 2019 voornamelijk beïnvloed door een tekort aan capaciteit op het gebied van hoogwaardig anodiseerbaar aluminium bij de walserijen. In deze context was – buiten de controle van de onderneming – de verkoop van anodisatiediensten (20,75 mln. €) 8% lager dan die in 2018 en vertegenwoordigt 69,7% van de totale omzet, tegen 89,6% in 2018.

Groei van het totaalpakket en nieuwe handelsdynamiek op de Aziatische markt.

De verkoop van het totaalpakket groeit, aangezien het bedrijf nieuwe markten voor geanodiseerde producten blijft ontwikkelen, in het bijzonder in de architectuursector. De verkoop neemt toe in Europa, en Azië. In China is in 2019 meer dan 1000 ton geanodiseerd aluminium geleverd dankzij de implementatie van een nieuwe distributieovereenkomst in het tweede kwartaal. De omzet van het totaalpakket bereikte een recordhoogte van 9,0 mln. €, een groei van 244% ten opzichte van 2018, en vertegenwoordigt 30,3% van de jaaromzet tegen 10,4% in 2018.

Geslaagde opstart van de nieuwe productielijnen

In de loop van het boekjaar heeft COIL zijn industriële middelen geoptimaliseerd met het opstarten van twee nieuwe technologisch geavanceerde installaties. De continue anodisatielijn 6 in Duitsland, die op dit moment een op de markt ongeëvenaard kwaliteitsniveau biedt, heeft geleidelijk aan de productie van lijn 3 in België overgenomen. Eind september is lijn 3 stilgelegd na bijna 35 jaar dienst te hebben gedaan. De verticale anodisatielijn in België, die het mogelijk maakt om ‘just-in-time’ kleine series te produceren binnen een breed afwerkings- en afmetingsaanbod, heeft zijn strategische inbreng bevestigd door een breed productaanbod en een flexibelere productie mogelijk te maken.

Vooruitzichten: voortzetting van rendabele groei

In 2020 vervolgt COIL zijn rendabele groeistrategie door voort te bouwen op een uitzonderlijk geanodiseerd product, door gebruik te maken van een geoptimaliseerde industriële organisatie en door te profiteren van de vele ontwikkelingsopportuniteiten op wereldniveau.

Indicatieve kalender 2020

·29 april 2020 Jaarresultaten 2019 en financieel jaarverslag ·3 juni 2020 Jaarlijkse algemene vergadering ·29 juli 2020 Omzet van het eerste halfjaar 2020 ·28 oktober 2020 Resultaten van het eerste halfjaar 2020 en financieel halfjaarverslag

De persberichten worden verspreid na sluiting van de Beurs.

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk ALOXIDE®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een voortreffelijke weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten industrieën en toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.



COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 130 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 30 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.coil.be

Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel.: +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68











1 Anodisatie inclusief metaal





