COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 28 janvier 2020

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité pour le 2nd semestre 2019 :

Moyens disponibles au 31 décembre 2019 : 0 action Klépierre et 11 206 268,00 euros ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 888 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 876 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 956 954 titres pour 29 204 479 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 969 454 titres pour 29 616 695 euros.

Il est rappelé que :

Au 30 juin 2019, les moyens disponibles étaient de 12 500 actions Klépierre et 10 802 534,05 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.





détail des transactions

Date Achats

Nombre de

transactions Ventes

Nombre de

transactions Achats

Nombre de

titres Ventes

Nombre de

titres Achats

Capitaux en EUR Ventes

Capitaux en EUR 1-juil.-19 0 43 0 12 500 0 371 748,18 2-juil.-19 59 74 15 500 15 500 457 992,20 458 520,67 3-juil.-19 94 96 18 750 18 750 562 810,00 563 402,52 4-juil.-19 33 46 11 250 11 250 343 681,38 343 767,66 5-juil.-19 11 13 1 750 1 750 53 940,00 53 970,00 8-juil.-19 68 25 11 500 4 800 341 651,94 142 793,00 9-juil.-19 42 79 6 700 13 400 198 942,99 398 872,90 10-juil.-19 43 27 6 800 6 800 200 630,00 200 731,48 11-juil.-19 38 30 6 000 6 000 177 482,50 177 385,05 12-juil.-19 24 91 3 800 3 600 112 518,00 106 637,00 15-juil.-19 76 71 15 000 15 200 444 347,00 450 679,32 16-juil.-19 146 103 22 000 22 000 645 818,61 646 616,32 17-juil.-19 7 5 1 000 1 000 29 388,92 29 408,90 18-juil.-19 39 16 6 000 3 000 175 003,00 87 701,52 19-juil.-19 33 79 6 300 9 300 181 829,00 270 617,18 22-juil.-19 98 17 15 300 2 300 439 639,00 65 872,34 23-juil.-19 10 197 1 600 14 600 46 121,64 420 951,57 24-juil.-19 59 54 10 500 10 500 309 415,11 309 628,64 25-juil.-19 72 171 12 000 12 000 353 956,00 354 977,12 26-juil.-19 67 19 19 500 1 386 561 465,25 39 941,10 29-juil.-19 42 9 5 802 15 916 165 859,66 457 912,65 30-juil.-19 27 58 6 500 8 500 185 030,56 244 680,98 31-juil.-19 12 0 3 000 0 84 157,00 0 Sous-total juillet 2019 1 100 1 323 206 552 210 052 6 071 679,76 6 196 816,10 1-août-19 8 32 3 000 3 000 82 845,00 83 673,44 2-août-19 20 52 2 500 4 500 69 000,00 124 490,29 5-août-19 40 10 7 300 500 200 515,00 13 830,00 6-août-19 2 0 2 000 0 54 440,00 0 7-août-19 20 17 4 400 4 400 120 402,00 120 434,00 8-août-19 30 0 6 200 0 169 679,04 0 9-août-19 55 73 11 000 11 000 300 129,44 300 224,39 12-août-19 51 4 9 650 1 500 261 854,83 41 355,00 13-août-19 32 4 6 259 759 169 030,00 20 538,54 14-août-19 22 28 4 000 4 000 107 615,00 107 695,32 16-août-19 4 48 1 000 11 150 26 880,00 300 911,53 19-août-19 0 154 0 25 500 0 698 352,20 20-août-19 60 26 11 500 6 500 314 085,00 177 254,56 21-août-19 8 38 1 250 6 250 34 047,38 170 723,90 22-août-19 24 56 7 500 7 500 205 030,00 205 434,24 23-août-19 38 42 7 500 7 500 207 732,50 207 941,00 26-août-19 19 41 5 000 5 000 136 870,00 137 000,00 27-août-19 41 120 12 500 12 500 342 960,00 343 571,44 28-août-19 30 27 6 500 6 500 179 222,50 179 465,00 29-août-19 52 17 10 750 3 250 296 148,00 89 765,00 30-août-19 6 29 2 500 10 000 68 712,50 275 975,00 Sous-total août 2019 562 818 122 309 131 309 3 347 198,19 3 598 634,85 2-sept.-19 37 36 12 500 12 500 349 056,18 349 218,64 3-sept.-19 71 0 15 000 0 413 830,00 0 4-sept.-19 0 73 0 15 000 0 416 704,05 5-sept.-19 40 22 10 717 10 717 296 489,51 297 539,81 6-sept.-19 20 43 7 500 7 500 208 287,50 208 875,00 9-sept.-19 36 4 12 500 12 500 347 875,00 348 500,04 11-sept.-19 22 25 6 250 6 250 180 262,50 180 443,85 12-sept.-19 71 0 22 500 0 672 402,50 0 13-sept.-19 17 126 2 500 25 000 74 580,63 750 622,23 16-sept.-19 42 55 7 500 7 500 224 047,50 224 875,00 17-sept.-19 36 25 5 000 5 000 149 155,00 149 370,00 19-sept.-19 51 88 17 500 17 500 530 157,02 531 472,29 20-sept.-19 70 115 20 000 20 000 603 910,32 604 832,93 23-sept.-19 38 64 15 000 15 000 442 542,65 443 760,88 24-sept.-19 32 30 4 252 4 252 126 106,74 126 444,12 25-sept.-19 19 4 1 250 1 250 37 037,50 37 125,00 26-sept.-19 24 19 3 684 3 684 110 805,52 111 072,60 27-sept.-19 2 9 2 000 2 000 60 850,00 61 000,00 30-sept.-19 34 54 10 000 10 000 312 125,00 312 280,07 Sous-total septembre 2019 662 792 175 653 175 653 5 139 521,07 5 154 136,51 1-oct.-19 44 0 12 500 0 386 125,00 0 2-oct.-19 62 0 17 500 0 528 384,34 0 3-oct.-19 20 0 5 000 0 150 235,00 0 7-oct.-19 40 231 12 500 47 500 384 962,36 1 451 643,15 8-oct.-19 85 34 30 000 10 000 913 212,50 304 015,03 9-oct.-19 12 112 7 500 27 500 228 024,81 837 880,44 10-oct.-19 6 14 1 000 1 000 30 590,00 30 660,00 14-oct.-19 16 20 5 500 5 500 170 407,50 170 823,66 15-oct.-19 38 61 12 500 12 500 394 556,44 395 057,27 16-oct.-19 27 27 5 000 5 000 159 750,00 159 950,00 17-oct.-19 42 22 13 263 3 263 432 484,20 106 062,60 18-oct.-19 18 30 2 500 12 500 81 100,00 407 835,09 21-oct.-19 14 23 6 250 6 250 202 975,00 203 312,50 22-oct.-19 12 16 1 000 1 000 32 570,00 32 671,80 23-oct.-19 7 9 1 250 1 250 41 087,50 41 187,50 24-oct.-19 40 37 6 250 6 250 208 702,84 209 153,20 25-oct.-19 29 25 5 000 5 000 166 794,00 167 124,80 28-oct.-19 14 22 7 500 3 750 249 837,50 125 187,50 29-oct.-19 0 11 0 3 750 0 125 215,53 30-oct.-19 23 30 6 250 6 250 208 300,00 208 625,00 31-oct.-19 32 22 10 000 10 000 334 137,50 334 525,00 Sous-total octobre 2019 581 746 168 263 168 263 5 304 236,49 5 310 930,07 1-nov.-19 13 28 6 750 4 250 225 702,50 142 367,15 4-nov.-19 10 19 7 500 2 500 249 825,00 83 507,50 5-nov.-19 10 56 6 250 13 750 207 962,50 458 700,00 6-nov.-19 12 25 5 000 5 000 165 992,50 166 400,00 7-nov.-19 56 21 22 500 2 500 745 194,85 82 815,00 8-nov.-19 21 22 7 500 5 051 247 437,50 167 071,78 11-nov.-19 8 109 1 551 24 000 51 144,94 796 400,70 12-nov.-19 37 48 10 000 10 000 330 600,00 331 008,05 13-nov.-19 65 17 12 500 2 500 410 500,00 82 174,11 14-nov.-19 0 57 0 10 000 0 329 677,69 15-nov.-19 20 33 5 000 5 000 164 212,35 164 387,83 18-nov.-19 39 27 10 000 10 000 329 987,50 330 225,00 19-nov.-19 32 34 7 500 7 500 249 370,00 249 564,38 20-nov.-19 57 27 12 500 12 500 409 125,00 409 102,46 21-nov.-19 6 12 2 500 2 500 81 475,00 81 600,00 22-nov.-19 44 14 17 500 15 000 575 348,81 492 391,80 25-nov.-19 0 15 0 2 500 0 82 500,00 27-nov.-19 95 29 30 000 20 000 970 832,46 646 136,73 28-nov.-19 0 52 0 10 000 0 324 775,00 29-nov.-19 64 1 10 000 10 000 325 241,75 325 700,00 Sous-total novembre 2019 589 646 174 551 174 551 5 739 952,66 5 746 505,18 2-déc.-19 33 36 8 750 6 250 285 357,50 204 682,75 3-déc.-19 38 0 7 500 0 242 286,10 0 4-déc.-19 0 51 0 10 000 0 324 529,76 5-déc.-19 20 23 5 000 5 000 163 783,71 163 866,69 6-déc.-19 27 27 4 339 4 339 142 221,97 142 527,14 9-déc.-19 38 2 8 000 500 266 515,00 16 621,06 10-déc.-19 4 34 10 500 8 000 348 605,00 267 490,00 11-déc.-19 40 0 15 000 0 490 792,50 0 12-déc.-19 40 0 10 000 0 324 825,00 0 13-déc.-19 18 55 3 500 8 500 113 260,00 279 394,41 16-déc.-19 19 0 7 500 0 243 825,00 0 17-déc.-19 5 32 2 500 5 000 80 975,00 163 481,68 18-déc.-19 8 9 2 500 2 500 81 275,00 81 425,00 19-déc.-19 8 150 1 250 36 250 40 800,00 1 187 184,29 23-déc.-19 27 24 6 250 6 250 207 470,00 207 732,50 24-déc.-19 5 2 1 000 1 000 33 240,00 33 270,00 27-déc.-19 48 89 13 287 13 287 444 448,80 445 152,36 30-déc.-19 12 15 2 500 2 500 83 860,00 83 955,00 31-déc.-19 4 2 250 250 8 350,00 8 360,00 Sous-total décembre 2019 394 551 109 626 109 626 3 601 890,58 3 609 672,64 TOTAL 2ND SEMESTRE 2019 3 888 4 876 956 954 969 454 29 204 478,75 29 616 695,35





