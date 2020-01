Crédit Agricole Brie Picardie :

Résultats 2019*

Forte hausse de la collecte : + 2,1 milliards d’euros sur 2019 (+ 7,8 %)

Solidité confirmée : les fonds propres consolidés dépassent 4 milliards d’euros (+ 34% en 4 ans)

Niveau de coût du risque très bas du fait d’une politique d’octroi de crédit attentive

Développement commercial

En 2019, l’encours de collecte des clients du Crédit Agricole Brie Picardie s’est accru de 2,1 milliards d’euros pour atteindre 29,2 milliards d’euros. La collecte bilancielle, qui permet de financer l’économie locale en circuit court, progresse de 1,5 milliard d’euros sur un an (soit +9,0 % par rapport à 2018) et atteint 18,5 milliards d’euros à fin 2019. L’encours de collecte hors bilan progresse de 5,8 % sur 2019. Disponible depuis le 1er décembre 2019, on notera la belle dynamique de souscription du nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER) créé dans le cadre de la loi Pacte qui rencontre un franc succès auprès de nos clients.

Dans un même temps, la Caisse Régionale a réalisé 4,3 milliards d’euros de nouveaux financements à moyen et long termes, destinés aux projets des clients. La volonté de diversification des encours de la Caisse Régionale se traduit par la bonne dynamique des réalisations dédiées aux Agriculteurs, Professionnels, Entreprises et Collectivités (1,5 milliard d’euros), soit une progression des réalisations de 15,0 % sur 2019. Les réalisations de crédits à l’habitat se maintiennent un niveau élevé, avec 2,4 milliards d’euros (- 23,3% sur 2019).

Avec 34,8 % de part de marché des encours de crédits du marché à fin septembre 2019**, le Crédit Agricole Brie Picardie confirme sa position de leader sur son territoire. L’encours de crédits de la Caisse Régionale atteint 24,3 milliards d’euros fin 2019, soit une progression de 4,5% sur un an ; l’encours de crédits habitat atteint 17,0 milliards d’euros (+3,0 % sur l’année).

Encours

(en milliards d’euros) Décembre

2018 Décembre

2019 Variation

en % Encours de collecte 27,1 29,2 + 7,8 % Encours de crédits 23,2 24,3 + 4,5 %

L’activité d’assurances poursuit son développement avec un portefeuille de plus de 650 000 contrats, tirée essentiellement par la progression du portefeuille d’assurances des personnes et des biens des particuliers (notamment habitation et automobile). Le parc de cartes bancaires émises par la Caisse Régionale atteint quant à lui plus de 670 000 cartes à fin 2019, soit une croissance annuelle de 2,3 %.

A fin 2019, la Caisse Régionale compte plus de 50 000 nouveaux clients. Une part croissante des clients nous a rejoint en étant recommandés par d’autres clients. L’offre simple et sans engagement « EKO », se définissant comme « une carte, une appli, une agence » a également attiré des nouveaux clients. La Caisse Régionale comptabilise près de 1,1 million de clients, dont plus de 384 000 sont également sociétaires (+7,4 % sur un an), témoignant de la pertinence de son modèle mutualiste, proche du territoire et de ses acteurs. C’est ainsi que l’opération « j’aime mon territoire » a permis aux clients sociétaires de la banque de voter pour des associations et projets entrepreneuriaux et de concrétiser 9 projets du territoire.

Résultats financiers

Sur 2019, le Produit Net Bancaire atteint 595,8 millions d’euros, en progression de 2,4 % par rapport à l’année précédente, malgré un environnement de taux bas défavorable au métier de banquier de proximité. Le PNB sous-jacent, hors provision épargne logement, retraité des opérations non récurrentes, reste stable.

L’évolution des charges de fonctionnement de 2,5 % témoigne de l’investissement récurrent de la Caisse Régionale dans le capital humain (recrutement et formation), le digital (mise à disposition d’un site web plus fluide, plus ergonomique et plus adapté aux usages actuels ; déploiement du nouveau service gratuit SécuriPass présent dans l’application Ma Banque) et l’immobilier (création du Village By CA à Val d’Europe) permet de renforcer l’expertise de ses collaborateurs et la présence sur le territoire.

Ainsi, le Résultat Brut d’Exploitation progresse de 2,2 % et se hisse à 261,5 millions d’euros. Au 31 décembre 2019, le coefficient d’exploitation reste stable à 56,1 % (vs 56,0% en 2018).

Le coût du risque demeure parfaitement maitrisé à 8,1 millions d’euros en 2019 (vs 10,1 millions d’euros en 2018). Au 31 décembre 2019 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,21 % (contre 1,30 % au 31 décembre 2018), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de 26,2 milliards d’euros. La Caisse Régionale maintient ainsi un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

La charge d’impôt sur les sociétés progresse de 22,0 millions d’euros, principalement du fait d’une hausse sensible du résultat imposable.

Au final, après une hausse de 9,1 millions d’euros l’année précédente, le résultat net social diminue de 7,9 M€ et s’établit à 173,1 millions d’euros.

Base individuelle

(en millions d’euros) Décembre

2018 Décembre

2019 Variation

en % Produit Net Bancaire 581,9 595,8 + 2,4 % Charges de Fonctionnement Nettes 326,0 334,3 + 2,5 % Résultat Brut d’Exploitation 255,9 261,5 + 2,2 % Résultat Net 180,9 173,1 - 4,4 %





Base consolidée

(en millions d’euros) Décembre

2018 Décembre

2019 Variation

en % Produit Net Bancaire 590,9 594,4 + 0,6 % Charges de Fonctionnement Nettes 326,5 333,9 + 6,5 % Résultat Brut d’Exploitation 264,3 260,5 - 1,4 % Résultat Net (part du Groupe) 189,6 179,4 - 5,4 %

En base consolidée, le résultat net 2019 en normes internationales (IFRS) atteint 179,4 millions d’euros, en retrait de 5,4 %.

Les capitaux propres atteignent près de 4,1 milliards d’euros à fin 2019 (contre 3,0 Md€ au 31/12/2015), pour un total bilan consolidé de près de 31,6 milliards d’euros. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 61,5 % et 29,1 % de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 milliards d’euros, noté A1 par Standard and Poor’s.

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin décembre 2019 : le ratio CRD est estimé à un taux supérieur à 19 % pour un minimum de 10,7 % et le Liquidity Coverage Ratio s’établit à 114,8 %, pour une exigence minimale en LCR fixée à 100%.

Perspectives

Ces résultats permettent à la Caisse Régionale de continuer à consolider sa structure financière et d’investir pour servir le territoire, tout en rémunérant les parts sociales, Certificats Coopératifs d’Associés et Certificats Coopératifs d’Investissement, à des niveaux attractifs. Le Conseil d’Administration proposera ainsi à l’Assemblée Générale du 25 mars prochain de servir un intérêt aux parts sociales de 1,80 % au titre de l’exercice 2019, ainsi qu’une rémunération de 1,15 euro par CCI et CCA. Cette rémunération représente un rendement de 3,76 % sur le cours du CCI de 30,60 euros au 31 décembre 2019 et un taux de distribution de 36,8 % sur la quote-part du résultat net social correspondant au poids des CCI et CCA dans le capital social de la Caisse Régionale. La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2019 affectée aux CCI ressort à 9,8. L’actif net par titre au 31 décembre 2019 est de 56,14 €, en croissance de 5,0 %.

Par ailleurs, dans le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2019, la Caisse Régionale poursuit son programme de rachat de CCI dans la limite de 300 000 titres, pour un prix maximum n’excédant pas la limite fixée par l’Assemblée Générale Mixte (soit 32 euros par titre). Au 31 décembre 2019, 81 525 titres ont été acquis dans ce cadre et ont vocation d’être intégralement annulés. Le Conseil d’Administration proposera ainsi à l’Assemblée Générale du 25 mars prochain de porter le plafond de rachat à 56 euros.

* Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019 arrêtés par le Conseil d’Administration du 28 janvier 2020 – Certification en cours par les commissaires aux comptes

** Dernière donnée disponible

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne près de 1,1 million de clients et plus de 380 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 212 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 2 800 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

Pièce jointe