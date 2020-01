Ecully, le 28 janvier 2020



CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

RESULTATS EN NET RETRAIT





PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 200,9 M€ au 31 décembre 2019, en retrait de 2,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent (-4,0% à taux de change constant).

En millions d'euros 2019 2018 Evolution en % 2019 A taux de change constant Evolution en % Chiffre d'affaires au 31 décembre 200,9 206,7 -2,8% 198,5 -4,0% Synthèse Pharmaceutique 127,7 130,4 -2,1% 125,8 -3,5% Chimie Fine de Spécialités 73,2 76,3 -4,0% 72,7 -4,7%

Synthèse Pharmaceutique

L’activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 127,7 M€, en recul de 2,1% par rapport à 2018 (- 3,5% à taux de change constant). Le 4ème trimestre 2019 est marqué par des décalages de ventes sur 2020 liés à des reports de production sur certains sites.

Chimie Fine de Spécialités

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 73,2 M€, en retrait de 4,0% par rapport à 2018 (-4,7% à taux de change constant). Cette baisse est due à l’activité additifs pour lubrifiants, qui avait connu une forte hausse en 2018, mais dont quelques marchés finaux ont été orientés à la baisse en 2019. L’activité Chimie Fine et Electronique est quant à elle en hausse, sans pour autant compenser totalement le ralentissement des lubrifiants.

Les résultats du groupe sur 2019 seront affectés essentiellement par des difficultés opérationnelles dans l’activité Synthèse Pharmaceutique ainsi que, dans une moindre mesure, par un ralentissement en fin d’année de nos activités dans les lubrifiants. Le résultat opérationnel de Synthèse Pharmaceutique et le résultat net du Groupe sur 2019 seront en conséquence en retrait significatif par rapport à ceux de l’exercice précédent. Le résultat net du Groupe intégrera également pour mémoire les coûts liés à la réorganisation du site de Longjumeau annoncée fin 2018 et qui ont été enregistrés dans les comptes semestriels 2019.





PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Résultats de l’année 2019, le 25 février 2020





À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 9% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 206,7 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com





