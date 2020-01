Quadient dépasse les dix mille consignes colis installées dans le monde en réponse aux enjeux du dernier kilomètre de livraison

Paris, le 28 janvier 2020

Quadient, leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client une expérience riche et personnalisée à travers les canaux physiques et digitaux, a annoncé aujourd'hui avoir franchi la barre des 10 000 consignes colis automatiques installées dans le monde. La forte adoption des consignes automatiques Quadient dans les magasins, complexes résidentiels, campus universitaires et grandes écoles, ainsi que dans les immeubles de bureaux est une réponse aux exigences croissantes des consommateurs en matière de livraison de colis. Elle doit être sécurisée, fiable et pratique, et améliorer l'expérience globale d’achat des internautes, étudiants, employés et résidents.

Quadient est désormais le deuxième plus grand acteur au monde dans le domaine des consignes colis automatiques, hors marché chinois.

"Franchir le cap symbolique des 10 000 consignes colis automatiques instalées dans le monde est une étape importante dans la réalisation de notre vision stratégique, qui est d’offir à nos clients un maillage dense et optimisé de consignes automatiques, dans chaque pays que nous ciblons", a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. "Je suis fier de notre équipe pour cette grande performance. Le marché du commerce électroniqu, en croissance constante, crée de vrais défis dans le dernier kilomètre de livraison. Nos solutions visent à apporter la meilleure réponse à ces défis, améliorant la vie des consommateurs modernes et la qualité de service des entreprises qui les accompagnent au quotidien".

En tant que fournisseur, opérateur et intégrateur de la solution de consigne colis automatique la plus mature et la plus avancée du marché, Quadient contribue à réduire les échecs de livraison, enpermettant de regrouper les colis en un seul point, pour un retrait simple et rapide, en libre-service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les opérateurs GeoPost et Yamato Transport, les campus de l'Université de Northampton (Royaume-Uni), de l'Université de Pittsburgh et de l'Université de Floride (États-Unis), ainsi que les enseignes FNAC, Decathlon et Auchan en France sont quelques-unes des grandes références ayant adopté les consignes colis automatiques Quadient pour offrir un service de livraison et retrait de colis plus rapide, plus pratique et plus sûr.

Le déploiement continu de ses unités dans le monde et l'acquisition l'année dernière de Parcel Pending, leader du marché américain des consignes automatiques, viennent confirmer l'ambition de Quadient de devenir le leader dans le domaine des consignes colis automatiques sur tous les marchés où il opère.

À propos de Quadient®

Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/fr/connections.

Contacts

Nathalie Labia, Quadient

Responsable Communication Externe

+(33) 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com Gaële Le Men, Quadient

Directrice de la Communication Financière

+(33) 1 45 36 31 39

g.le-men@quadient.com

financial-communication@quadient.com

Pièce jointe