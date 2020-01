2019, une nouvelle année de croissance dynamique

Chiffre d’affaires 2019 : 685,9 M€ (+55,2%)

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 : 200,3 M€ (+32,9%)

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d’affaires de l’exercice 2019.

En millions d’euros

(Chiffres non audités) 12 mois 4ème trimestre 2019 2018 Var. % 2019 2018 Var. % Total 685,9 441,8 +55,2% 200,3 150,7 +32,9% Dont France 437,2 279,1 +56,7% 128,5 93,3 +37,7% Dont Autres Pays 248,7 162,7 +52,8% 71,8 57,4 +24,9%

Pour l’ensemble de l’exercice 2019, le groupe SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de

685,9 M€, en croissance de 55,2% par rapport à l’exercice 2018 (26,8% en organique). Le passage aux normes IFRS, actuellement en cours de préparation, aura un impact très limité, estimé à -2,3 M€ sur le chiffre d’affaires 2019, qui devrait donc s’établir à 683,6 M€.

Pour le seul dernier trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 200,3 M€, en hausse de 32,9% (20,2% en organique) par rapport à la même période de 2018.

Chiffre d’affaires 2019 France : +56,7% (+21,3% en organique)

Sur 12 mois, le chiffre d’affaires en France progresse de 56,7%, dont 21,3% en organique. L’activité est restée particulièrement soutenue au dernier trimestre avec un chiffre d’affaires qui s’élève à

128,5 M€, en croissance de 37,7% (25,9% en organique).

Cette performance s’explique principalement par une dynamique très favorable dans l’activité Télécoms qui progresse de 53% en organique. SOLUTIONS 30 a consolidé ses parts de marchés dans le déploiement de la fibre optique en zones denses, mais également renforcé sa présence dans les réseaux d’initiative publique, en signant plus de 40 M€ de nouveaux contrats qui ont contribué au chiffre d’affaires en fin d’exercice. La croissance globale de l’activité télécoms, soutenue par l’acquisition de Byon en décembre, atteint 67% sur le quatrième trimestre.

L’activité Energie, en hausse de 24% sur le trimestre, enregistre une croissance de 56% sur l’année (4% en organique), en cohérence avec le rythme de déploiement des compteurs intelligents et le démarrage de l’activité d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les activités IT et Retail, qui représentent respectivement 6% et 3% du chiffre d’affaires du Groupe, sont, quant à elles, en recul sur le trimestre à cause d’un effet de base défavorable : elles avaient bénéficié de déploiements significatifs au 4ème trimestre 2018.

Chiffre d’affaires 2019 - Autre Pays : +52,8% (+36,0% en organique)

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires de l’exercice augmente de 52,8%, dont 36,0% en organique. Au dernier trimestre, la croissance atteint 24,9% (10,8% en organique).

Sur cette fin d’exercice, l’Allemagne renoue avec un taux de croissance à deux chiffres et enregistre un chiffre d’affaires trimestriel en hausse purement organique de 20%. Le Groupe bénéficie d’un maillage territorial de plus en plus dense qui lui a permis d’accroître ses parts de marché dans les télécoms. En outre, la diversification vers le secteur de l’énergie est engagée puisque SOLUTIONS 30 a signé en novembre un premier contrat pour le déploiement de compteurs électriques intelligents, marché en train de s’ouvrir en Allemagne.

Au Benelux, le chiffre d’affaires atteint 37,1 M€ au dernier trimestre, ce qui fait ressortir une croissance de 23% par rapport au dernier trimestre 2018 (11% en organique), et permet au Groupe de franchir la barre symbolique des 100 M€ sur l’exercice avec un chiffre d’affaires de 127,7 M€. Là encore, le Groupe continue de dupliquer son modèle français et l’acquisition d’i-Projects aux Pays-Bas lui permet d’accroître ses parts de marché dans le secteur de l’énergie.

En Italie, le Groupe enregistre en 2019 un chiffre d’affaires en croissance globale de 13% (8% en organique). Au cours du dernier trimestre, le chiffre d’affaires progresse de 8% mais baisse de 10% en organique. En décembre 2019, faute de leviers opérationnels forts, le Groupe a choisi de mettre un terme au contrat d’outsourcing conclu avec DXC Technology en mars 2018, préférant concentrer ses ressources sur des marchés à plus fort potentiel stratégique. Cette activité a été cédée et déconsolidée début décembre sans aucun impact négatif sur les comptes du Groupe.

En Espagne, l’activité reste soutenue avec un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 44% (18% en organique). SOLUTIONS 30 connaît une bonne dynamique commerciale dans le secteur des télécoms, à la fois dans le déploiement et la maintenance de l’Internet haut-débit et dans les premiers déploiements de la technologie 5G, en intervenant sur les sites existants pour préparer leur mise à niveau.

Enfin, en Pologne, les activités de services télécoms de Sprint, consolidées depuis le mois de novembre, contribuent au chiffre d’affaires du trimestre à hauteur de 1,4 M€.

Des perspectives de croissance soutenue et rentable

Au terme d’une année particulièrement dynamique, SOLUTIONS 30 aborde l’exercice 2020 avec confiance.

Le Groupe bénéficie d’un positionnement et d’une taille qui lui permettent de saisir les opportunités de croissance interne et externe que présentent des marchés structurellement porteurs et encore très fragmentés. En 2019, SOLUTIONS 30 a posé les jalons de son développement dans les réseaux mobiles de nouvelle génération (5G) et dans le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques, deux solides moteurs de croissance pour les années à venir. Le Groupe souhaite également consolider son positionnement géographique à l’échelle européenne et, tout en conservant son approche prudente largement éprouvée, considèrera toute opportunité d’expansion sur des territoires à potentiel.

Ainsi, pour 2020, le Groupe anticipe un nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres. L’année 2020 sera également marquée par la publication des comptes 2019 du Groupe en normes IFRS, et par le transfert des titres SOLUTIONS 30 sur le marché règlementé d’Euronext, opération planifiée pour intervenir avant le 30 juin.

n Résultats annuels 2019, le 28 avril 2020

A propos de SOLUTIONS 30 SE

Le Groupe SOLUTIONS 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, SOLUTIONS 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de

107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

SOLUTIONS 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Glossaire

1 La croissance organique intègre :

les opérations d’outsourcing réalisées en 2018, à savoir les activités de services de proximité de DXC Technology en Italie et de Unit-T, la nouvelle filiale du groupe créée pour opérer le contrat de prestations conclu avec Telenet, la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car SOLUTIONS 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :-

12 mois 2019 12 mois 2018 Chiffre d’affaires des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Total Total 528,6 31,4 125,9 685,9 441,8 Dont France 312,6 26,0 98,6 437,2 279,1 Dont Autres Pays 216,0 5,4 27,3 248,7 162,7

