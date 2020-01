Le Collège Centennial renomme son centre aéronautique « Le Centre Bombardier pour l’aéronautique et l’aviation »



Après avoir donné un avion CRJ200 en 2019, Bombardier fait le don d’un véhicule d’essais en vol Global 7500 nommé « L’architecte »

Ces annonces, s’additionnant aux engagements d’investissement en R et D, renforcent le partenariat de Bombardier avec le Collège Centennial

TORONTO, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une décennie de collaboration étroite pour soutenir l’enseignement, la formation professionnelle et la recherche et le développement en aéronautique, le Collège Centennial est heureux d’annoncer aujourd’hui qu’elle renomme son Centre pour l’aéronautique et l’aviation de Downsview Park « Le Centre Bombardier pour l’aéronautique et l’aviation », et qu’elle reçoit de Bombardier un véhicule d’essais en vol Global 7500 à des fins de formation.

« Alors que la demande mondiale en techniciens et technologies aéronautiques continue de croître, l’avantage stratégique de la relation entre Bombardier et le Collège Centennial est amplifié », a dit Craig Stephenson, président et chef de la direction, Collège Centennial. « Non seulement, l’engagement des deux partenaires vise à soutenir la demande croissante de main-d’œuvre du secteur, mais il renforce aussi le leadership de l’Ontario et du Canada dans un secteur compétitif à l’échelle internationale. »

Connu sous le nom de « L’architecte », l’avion d’affaires Global 7500 de Bombardier (numéro de série 70004) était le quatrième avion d’essais en vol (FTV4) du programme, et il a été utilisé pour valider l’aménagement intérieur. Depuis son vol inaugural le 28 septembre 2017, l’avion a cumulé environ 731 heures de vol.

Les étudiants du Collège Centennial bénéficieront d’une expérience pratique en travaillant sur le prototype du jet d’affaires le plus grand et ayant l’autonomie la plus élevée, construit sur mesure et doté de l’avionique et des caractéristiques de cellule les plus évoluées de l’industrie, y compris des ailes hautement performantes. L’avion aura un espace qui lui sera consacré en permanence à l’extérieur du nouveau hangar du Collège Centennial situé à son usine Downsview Park ouverte en janvier 2019.

« Bombardier est fière de continuer d’appuyer le Collège Centennial dans sa mission de préparer la prochaine génération de professionnels de l’aéronautique. Avec le don de cet avion Global 7500, les étudiants recevront une formation pratique incomparable en ayant accès aux technologies de pointe les plus récentes », a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc.

Les avions Global 7500 sont assemblés aux installations de Bombardier à Toronto en utilisant les technologies de pointe les plus avancées. Le développement de l’avion a eu une incidence positive sur le secteur aéronautique ontarien au cours de la dernière décennie, en élargissant l’étendue de l’expérience et les capacités des ingénieurs, des techniciens et des technologues, tout en mobilisant les fournisseurs.

En février 2019, Bombardier avait donné au Collège Centennial un jet régional CRJ200 à des fins de formation, et elle lui verse aussi un montant de 150 000 $ pour terminer son projet de recherche sur les trains d’atterrissage, tout en étendant son programme pédagogique. Au cours de chacune des deux prochaines années, le programme devrait former un minimum de 50 personnes à l’usine du Collège Centennial, laquelle est le point d’ancrage du nouveau pôle Downsview Aerospace Innovation and Research (DAIR) de Toronto.

Le don du FTV4 Global 7500, et la valeur d’enseignement qu’il procure, est possible grâce à la générosité de nos fournisseurs qui ont accepté de donner leurs systèmes respectifs: Collins Aerospace pour sa suite avionique; Parker Hannifin Corp. pour son système de commandes de vol électriques; Safran Power Units San Diego pour le groupe auxiliaire de bord; Woodward Inc. pour la pédale de caoutchouc; GE Aviation Systems pour le système de surveillance de la santé de l’avion; et GE Passport.

À propos de Collège Centennial

Fondé en 1966, le Collège Centennial est le premier collège public d’Ontario, desservant principalement la zone est du Grand Toronto par le biais de cinq campus. Il a une réputation d'enseignement exemplaire, de programmes novateurs et de longue expérience de création de partenariats. Le Collège délivre plus de 300 diplômes, certificats et programmes d’études à temps plein et à temps partiel dans les domaines des affaires, des médias, des arts, et des services aux communautés et à la clientèle, des techniques du génie, des soins de la santé et du transport. Plus de 26 000 étudiants à temps plein et de 19 000 à temps partiel sont inscrits chaque année au collège.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier, CRJ200 et Global 7500 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Jessica McDonald

Conseillère, Relations médias et Affaires publiques, Bombardier Inc.

+514 861 9481

Jessica.McDonald@bombardier.com