MONTRÉAL, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) a reçu aujourd’hui le prix Transformateur de l’année 2019 décerné par le magazine Dairy Foods au congrès annuel de l’International Dairy Foods Association.

De nombreuses réalisations ont contribué à la sélection de Saputo comme lauréat de l’année, y compris la croissance importante de la Société par acquisitions stratégiques, les expansions organiques au sein de ses opérations et ses investissements continus en innovation des produits. En plus de ses prouesses commerciales, l’engagement de Saputo à appuyer les communautés où elle exerce ses activités et à promouvoir l’industrie laitière a aussi contribué à sa nomination. Entre autres initiatives, le magazine Dairy Foods a souligné le partenariat de la Société avec l’organisme à but non lucratif les 4-H du Canada dans le cadre d’un nouveau programme visant à soutenir les jeunes intéressés par l’agriculture.

Lino Saputo, Jr, président du conseil et chef de la direction, était présent pour accepter le prix au nom de la Société. Il a déclaré : « Je suis fier et honoré qu’on ait nommé Saputo Transformateur de l’année 2019. Je félicite tous nos employés pour cette impressionnante réussite collective. Leur dévouement, leur expertise et leur passion continuent de valoriser notre Société et d’être le moteur de notre succès. »

L’International Dairy Foods Association a préparé une courte vidéo qui souligne la réalisation de Saputo et elle l’a présentée aujourd’hui pendant la remise du prix. Le magazine Dairy Foods a aussi publié un article de fond sur Saputo dans son numéro de décembre 2019.

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, Joyya, La Paulina, Liddells, Milk2Go/Lait’s Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, South Cape, Stella, Sungold, Tasmanian Heritage, Treasure Cave et Woolwich Goat Dairy. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

