Mortsel, België – 29 januari 2020 – 7.45 uur CET





Zoals aangekondigd op 2 december 2019 heeft de Raad van Bestuur van de Agfa-Gevaert Groep beslist om met Dedalus Holding S.p.A exclusieve onderhandelingen op te starten voor de verkoop van een deel van Agfa HealthCare’s IT-activiteiten (de “Business”). Vandaag kondigen beide partijen aan dat ze een overeenkomst tot aankoop van aandelen getekend hebben. Volgens deze overeenkomst zou Dedalus S.p.A. 100% van de Business verwerven voor een enterprise value van 975 miljoen euro, aan te passen met de gebruikelijke correcties voor werkkapitaal en nettoschuld.

De transactie is onderworpen aan het gebruikelijke overleg met de werknemers, regulatoire goedkeuringen en opschortende voorwaarden. Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van het tweede kwartaal van 2020 af te ronden.

De Business bestaat uit de activiteiten op het vlak van Healthcare Information Solutions en Integrated Care, alsook de Imaging IT-activiteiten voor zover deze activiteiten nauw geïntegreerd zijn in Healthcare Information Solutions-activiteiten. Dit is vooral het geval in de DACH-regio, in Frankrijk en in Brazilië.

Einde bericht

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreid portfolio van analoge en digitale beeldvormingsystemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg en ook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en de moedermaatschappij van Agfa bevinden zich in Mortsel, België.

Agfa-Gevaert realiseerde in 2018 een omzet van 2.247 miljoen euro.

Contact:

Over Dedalus

Dedalus, opgericht in 1990 in Firenze, is met meer dan 2.000 medewerkers, waarvan 1.200 in Italië, 550 in Frankrijk en teams in 25 landen, een internationale industriële groep in de software-industrie voor de gezondheidszorg, gespecialiseerd in het segment van diagnostische en klinische managementoplossingen (HCIS), huisartsen en eerstelijnszorgbeheer, interoperabiliteit en beheer van de volksgezondheid.

In 2016 verwierf het European Private Equity Fund Ardian 60% van de Dedalus Groep, waardoor de internationale expansie van de Dedalus Groep werd gestimuleerd en de R&D-activiteiten, die nu uit meer dan 600 mensen bestaan, werden versterkt.

Dedalus benut vandaag de volledige functionele dekking van alle ICT-behoeften van elk gezondheidszorgsysteem, niet beperkt tot zowel openbare als privéziekenhuissystemen. In de afgelopen drie jaar heeft Dedalus haar aanbod volledig vernieuwd, door zich te richten op de laatste stand van de techniek op het gebied van technologie en functionaliteiten om te anticiperen op de evolutie van de klinische praktijk die aan de basis ligt van het veranderingsmanagement van de verschillende gezondheidszorgsystemen die in veel landen hun organisaties heroverwegen.

Met meer dan 130 miljoen euro aan inkomsten in Italië, meer dan 60 miljoen euro in Frankrijk en wereldwijd meer dan 210 miljoen euro, is Dedalus één van de belangrijkste spelers in de sector en heeft het een leidende positie in Europa.

Contact:

Bijlage