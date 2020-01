JLT présente le plus petit

et très performant ordinateur durci de l’industrie.

Conçu pour un montage fixe, il est destiné à tous types de véhicules

S'adaptant même aux cabines les plus étroites, le nouvel ordinateur durci ultra-compact VERSO™ 10 est idéal pour les applications en espace restreint dans les secteurs miniers, l'agriculture et autres environnements exigeants où de hautes performances sont requises

Växjö, Suède, 29 janvier 2020 * * * JLT Mobile Computers, l’un des principaux concepteurs et fabricants d'ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, annonce qu’il agrandit sa célèbre série d'ordinateurs embarqués « hautes performances »VERSO™. Ce nouvel ordinateur, le VERSO 10, offre aux clients le terminal fixe durci le plus compact et le plus performant du secteur ; parfait même pour une installation dans les espaces les plus restreints.

Doté du plus petit encombrement de sa catégorie, le terminal VERSO 10, conçu pour être fixé, est encore plus fin que le terminal VERSO+ 10 existant avec son berceau. Avec tous les connecteurs intégrés à son boîtier, le VERSO 10 est également beaucoup plus léger et son coût moins élevé. L'installation fixe sécurisée répond aux préoccupations de sécurité inhérentes à certains types de véhicules et déploiements.

« L'espace disponible dans la cabine du conducteur est une gageure pour de nombreux véhicules industriels », explique Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « C'est pourquoi nous avons conçu notre nouvel ordinateur VERSO 10 afin qu'il s’adapte pratiquement partout. C'est le plus petit terminal embarqué durci du marché, offrant aux clients les meilleures performances, indépendamment de toutes contraintes d'espace ».

L'ordinateur ultra-compact VERSO 10 est équipé d'un écran LED de 10 pouces en standard (400NIT) ou haute luminosité (800NIT), pratiquement incassable et doté de la technologie JLT PowerTouch™ il est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles. Avec un indice de protection IP65, il est étanche à la poussière et très résistant à l'eau. Il peut être utilisé à des températures extrêmement froides et/ou chaudes. Il offre une large possibilité d’alimentation électrique de 9-36 VDC et dispose d'une batterie interne pour un arrêt en douceur en cas de coupure de courant imprévue du véhicule.

Le VERSO 10 « hautes performances » est livré soit avec un processeur Intel © Kaby Lake Core™ i7-7600U avec Turbo Boost, soit avec un processeur Core i3-7100U. Tous deux sont optimisés pour Windows 10 LTSC et sont livrés avec un TPM 2.0 (Module de Plateforme Sécurisée). L'ordinateur est également équipé du WLAN 802.11ac double bande et des antennes PIFA intégrés, du Bluetooth et en option d’un GPS / GLONASS / BeiDou, de la 4G LTE pour assurer une connectivité et un positionnement fiables sur de vastes zones.

Les clients ayant des exigences de performances maximales bénéficieront, avec l'option Intel Core i7, de performances « CPU » jusqu'à 60% supérieures. Ce qui permet d'exécuter des applications clients lourdes telles que le streaming vidéo HD, les calculs de positionnement et l'analyse vidéo en temps réel ou les représentations graphiques hautes résolutions, ainsi que la création de nouvelles interfaces « utilisateur » avancées pour améliorer la productivité globale des utilisateurs. Même avec l'option Intel Core i3, les clients ayant des exigences de performances moindres verront des performances identiques ou supérieures à celles offertes par les anciens modèles VERSO haut de gamme, mais ayant, comme avantages supplémentaires, une consommation d'énergie et un coût inférieurs.

JLT a créé le VERSO 10 pour les clients ayant des exigences élevées en matière de puissance de calcul ainsi que le besoin d'un fonctionnement fiable et sans problème dans des véhicules où l'espace peut être limité. Les clients concernés sont plus particulièrement ceux travaillant dans les secteurs sylvicoles, agricoles, industriels tels que l'exploitation minière & le forage, les SIG et la défense.

Dès aujourd'hui, pour plus d'informations sur le nouveau VERSO 10, vous pouvez contacter JLT Mobile Computers ou visiter le site jltmobile.com pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers, ses produits, services et solutions.

Demandes de renseignements Contact presse JLT Mobile Computers (EMEA) JLT Mobile Computers, Inc. (US) PRismaPR Per Holmberg, CEO Eric Miller, CEO, JLT Inc. Monika Cunnington Tel.: +46 470 53 00 53 Tel.: +1 480 705 4200 x215 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com eric.miller@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Au sujet de JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers est l’un des principaux fabricants d'ordinateurs mobiles durcis pour les environnements exigeants. Conçus et fabriqués en Suède pour un usage professionnel, ces ordinateurs de type PC se caractérisent par une très grande fiabilité en présence d'humidité, de poussière, de vibrations, de champs électromagnétiques ou de températures extrêmes. Cette robustesse s’avère nécessaire à leur utilisation dans des secteurs tels que le transport, l'entreposage et la logistique, l’exploitation forestière et minière, l’automatisation, les applications militaires et le sauvetage. JLT Intervient à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis, mais aussi par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires commerciaux qui offrent des solutions complètes et une assistance locale. JLT a livré plus de 100 000 PC depuis sa création. Pour l’exercice 2018, JLT a enregistré un chiffre d'affaires de 130 millions SEK. Son siège suédois de Växjö abrite ses divisions de conception, de maintenance et d’administration. Fondée en 1994, la société est cotée depuis 2002 au Nasdaq First North Growth Market, sous le symbole JLT ; Eminova Fondkommision AB agit en tant que conseiller agréé. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site : www.jltmobile.com. Vous pouvez aussi suivre JLT et réagir via LinkedIn et Twitter.

