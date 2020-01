JLT presenta il terminale veicolare più piccolo del settore con le massime prestazioni

Adatto anche nelle cabine dei veicoli più stretti, il nuovo terminale rugged ultra-compatto VERSO™ 10 è l’ideale per applicazioni in spazi ristretti nell'industria mineraria, in agricoltura ed in altri ambienti gravosi dove sono richieste prestazioni elevate.

Växjö, Svezia, 29 gennaio 2020 * * * JLT Mobile Computers, principale produttore e fornitore di terminali veicolari affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, annuncia l’aggiunta di un nuovo modello alla già popolare serie di terminali veicolari ad alte prestazioni VERSO™. Il nuovo VERSO 10 offre agli utenti il terminale veicolare rugged più compatto e performante del settore, perfetto per l’installazione anche negli spazi più ristretti.

Dotato del minimo ingombro nella sua categoria, il terminale veicolare VERSO 10 è infatti più sottile persino dell'attuale modello VERSO+ 10 con docking station integrata. Ideato con tutti i connettori all’interno del suo rivestimento, VERSO 10 è ora molto più leggero, ed offre un costo minore. L'installazione sicura su supporto fisso risponde alle esigenze di sicurezza di determinate tipologie di veicoli e implementazioni.

"Lo spazio all'interno della cabina di guida è un problema in molti veicoli industriali," spiega Per Holmberg, CEO di JLT Mobile Computers. "Per questo motivo abbiamo progettato il nostro nuovo terminale VERSO 10 affinché possa essere installato praticamente ovunque. È il terminale veicolare rugged più piccolo in commercio, che offre le prestazioni più elevate indipendentemente dalla ristrettezza degli spazi."

Il modello VERSO 10 ultra-compatto è dotato di display LED da 10 pollici praticamente infrangibile nelle versioni standard (400NIT) o ad alta luminosità (800NIT) con tecnologia PowerTouch™ ed è progettato per resistere negli ambienti più gravosi. La classe di protezione IP65 garantisce tenuta stagna alla polvere ed un'alta resistenza all'acqua, consentendo l'utilizzo del terminale a temperature estreme, sia massime che minime. Il device ha un ampio intervallo di alimentazione da 9 a 36 V c.c. ed una batteria interna per l'arresto controllato in caso di interruzione imprevista dell'alimentazione sul veicolo.

Il terminale ad alte prestazioni VERSO 10 è dotato di processore avanzato Intel© Kaby Lake Core™ i7‑7600U con Turbo Boost o, a scelta, processore Core i3-7100U. Entrambi i processori sono ottimizzati per Windows 10 LTSC e con supporto Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Il terminale è inoltre dotato di connettività integrata WLAN 802.11ac a doppia banda, opzioni 4G LTE WWAN e GPS/GLONASS e comunicazione Bluetooth 4.2 per garantire una connettività affidabile e la copertura di vaste aree.

Gli utenti con esigenze di prestazioni elevate potranno contare su una CPU con performance migliorate del 60% grazie all'opzione Intel Core i7, che consente di eseguire applicazioni thick-client avanzate come streaming video HD, calcoli di posizionamento ed analisi video in tempo reale o riproduzioni grafiche ad alta risoluzione, oltre a creare nuove interfacce utente avanzate per migliorare la produttività complessiva dell'operatore. Anche con l'opzione Intel Core i3, gli utenti che necessitano anche di minori esigenze prestazionali avranno performance analoghe o comunque superiori rispetto ai precedenti modelli VERSO di fascia alta, con ulteriori vantaggi di riduzione dei consumi e dei costi.

JLT ha sviluppato VERSO 10 per gli utenti che richiedono una potenza di calcolo elevata ed un funzionamento affidabile, senza inconvenienti su veicoli con spazi ristretti. Le aziende destinatarie dell'offerta operano principalmente in settori quali industria estrattiva, trivellazioni, agricoltura e foreste, GIS e difesa.

Per maggiori informazioni sul nuovo VERSO 10 contattate JLT Mobile Computers oppure visitate il sito jltmobile.com per maggiori informazioni sull’Azienda, i suoi prodotti, servizi e soluzioni.

Richieste Informazioni: Contatto Stampa: JLT Mobile Computers (EMEA) JLT Mobile Computers (USA) PRismaPR Per Holmberg, CEO Eric Miller, CEO JLT US Monika Cunnington Tel.: +46-470-53 00 53 Tel.: +1 480-705-4200 x215 Tel.: +44-20-8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com eric.miller@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Su JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers è un produttore leader di terminali veicolari rugged, destinati ad ambienti di lavoro esigenti. Questi terminali veicolari sono sviluppati e prodotti in Svezia per un utilizzo professionale, e sono caratterizzati da alta affidabilità anche negli ambienti di lavoro più esigenti, ovvero tutti quegli ambienti che presentano umidità, polvere, vibrazioni, campi elettromagnetici o temperature estreme – affidabilità necessaria per l'utilizzo in settori quali il trasporto, immagazzinamento/logistica, forestale, minerario, automazione, militare e di soccorso veicoli. JLT opera a livello mondiale, con uffici in Svezia e negli Stati Uniti, ed è integrata da una rete di partner commerciali che forniscono soluzioni complete e supporto locale. JLT, dalla data della sua fondazione, ha consegnato oltre 100.000 terminali: il fatturato della società nel 2018 è stato di 130 milioni di corone svedesi. La sede a Växjö, in Svezia, ospita i reparti di sviluppo, servizio e amministrazione. L'azienda è stata fondata nel 1994 e, dal 2002, è quotata in borsa al Nasdaq First North Growth Market con il simbolo di JLT; Eminova Fondkommision AB è Consulente Certificato. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.jltmobile.com. È inoltre possibile seguire, e comunicare con JLT tramite LinkedIn e Twitter.

Allegato