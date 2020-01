JLT lanserar branschens minsta och mest högpresterande stryktåliga fordonsdator för fastmontering

Den nya ultrakompakta, ruggade VERSO™ 10-datorn passar i de allra trängsta typer av fordonskupéer och är idealisk för tillämpningar i utmanande miljöer där utrymmet är begränsat och prestandakraven höga, som tillexempel inom gruvindustri och jordbruk

Växjö, Sverige, 29:e januari, 2019 * * * JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, lanserar ett tillskott till företagets populära VERSO™-serie av datorer för fordonsmontering. Den nya VERSO 10-datorn ger JLT:s kunder tillgång till branschens mest kompakta och högpresterande ruggade fastmonterade fordonsterminal och passar perfekt för installation även i mycket trånga utrymmen.

Med det minsta formatet i klassen, tar fastmonterade VERSO 10 ännu mindre plats än JLT:s vad den befintliga dockningsbara VERSO+ 10 gör. På den nya enheten är alla kontakter integrerade i höljet vilket dessutom gör den betydligt lättare och medför ett lägre pris. Den säkra monteringsmetoden åtgärdar de säkerhetsproblem som är förknippade med vissa fordonstyper och installationer.

"Brist på utrymme i förarhytten är en utmaning i många industrifordon", säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. "Därför har vi designat vår nya VERSO 10-dator så att den passar i stort sett var som helst. Det är den minsta ruggade fordonsterminalen på marknaden och ger våra kunder högsta prestanda oavsett utrymmesbegränsningar."

Den nya, ultrakompakta 10-tumsdatorn har en praktiskt taget okrossbar skärm med JLT PowerTouch™-teknologi, designad för att klara verkligt tuffa miljöer. VERSO 10 finns att tillgå med en extra ljusstark 800NIT LED-skärm som alternativ till dess standardskärm (400NIT). Datorn är IP65-klassad, vilket innebär att den är dammtät och mycket motståndskraftig mot vatten, och kan användas i extremt kalla och varma temperaturer. Den har ett brett inspänningsområde på 9-36 VDC och ett inbyggt backupbatteri för mjuk avstängning i händelse av ett oväntat strömavbrott i fordonet.

Den högpresterande VERSO 10-datorn levereras med en avancerad Intel© Kaby Lake Core™ i7‑7600U-processor med Turbo Boost, alternativt med en Core i3-7100U-processor. Båda är optimerade för Windows 10 LTSC och har stöd för Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Datorn är också utrustad med integrerat tvåbands-WLAN 802.11ac med inbyggda PIFA antenner och Bluetooth samt valbart GPS/GLONASS/BeiDou och 4G LTE mobilt bredband för att säkerställa anslutbarhet och tillförlitlig positionering över stora områden.

Kunder med krav på maximal prestanda kan dra nytta av upp till 60 % högre CPU-prestanda med Intel Core i7-alternativet, vilket gör det möjligt att köra avancerade, tjocka klientapplikationer. Några exempel på detta är HD-videoströmning, positioneringsberäkningar, realtidsvideoanalyser och högupplösta grafiska animationer samt möjlighet att skapa nya, avancerade användargränssnitt för att förbättra den totala användarproduktiviteten. Även kunder med lägre prestandakrav som väljer Intel Core i3‑alternativet kommer att uppleva minst lika bra eller bättre prestanda som i föregående modeller ur den högpresterande VERSO-serien. Ytterligare fördelar med nya VERSO 10‑datorn är minskad strömförbrukning och lägre kostnader.

JLT har tagit fram nya VERSO 10 för kunder med höga krav på datorkraft och som har behov av tillförlitlig, problemfri drift i fordon där utrymmet är mycket begränsat. Målgrupperna återfinns inom branschsegment som gruvdrift och borrning, skogs- och lantbruk, GIS och försvar.

Kontakta JLT Mobile Computers idag för mer information om nya VERSO 10, eller besök jltmobile.com för att lära dig mer om JLT Mobile Computers, dess produkter, tjänster och lösningar.

Förfrågningar Presskontakt JLT Mobile Computers (EMEA) JLT Mobile Computers, Inc. (US) PRismaPR Per Holmberg, CEO Eric Miller, CEO, JLT Inc. Monika Cunnington Telefon: +46 470 53 00 53 Telefon: +1 480 705 4200 x215 Telefon: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com eric.miller@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvor, automation samt i militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan företagets grundande har mer än 100 000 datorer levererats. Under 2018 omsatte JLT 130 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och bolaget är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn.

Bilaga