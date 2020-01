GOFORE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.1.2020 KLO 10.00



Goforen vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen julkaiseminen ja suora webcast-lähetys



Gofore Oyj julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteensa keskiviikkona 19.2.2020 noin klo 9.00.



Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään suora webcast-lähetys samana päivänä 19.2.2020 klo 13.00 alkaen. Goforen hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki, toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Petteri Venola ovat tilaisuudessa paikalla.



Lähetystä voi seurata ja kysymyksiä lähettää: https://gofore.videosync.fi/2019-financial-statements-release

Esitykset ja webcastin tallenne ovat saatavilla lähetyksen jälkeen osoitteessa www.gofore.com/sijoita.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 580 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus - oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.