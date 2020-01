Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 29 januari 2020

Van Lanschot Kempen maakt vandaag bekend dat Leonne van der Sar heeft besloten om in de loop van 2020 terug te treden. Leonne is lid van de Executive Board van Van Lanschot Kempen en verantwoordelijk voor de Merchant Banking activiteiten zoals Corporate Finance, Equity Capital Markets en Securities.

Leonne van der Sar: ‘Mijn besluit om Van Lanschot Kempen te verlaten was een lastige keuze. Het is een uniek bedrijf met bijzondere collega’s. Echter, enkele maanden na terugkomst van een ernstige oogaandoening, waar ik een deel van 2019 mee te kampen had, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik zaken anders ben gaan waarderen en een andere invulling aan mijn professionele leven wil geven. Na mijn vertrek wil ik me hier verder over beraden.’

Karl Guha, bestuursvoorzitter Van Lanschot Kempen: ‘We betreuren het dat Leonne ons gaat verlaten, maar respecteren haar besluit om een andere carrière invulling te kiezen. Onder Leonne’s leiding heeft Merchant Banking de afgelopen jaren een groot aantal transacties begeleid, zijn de teams versterkt en is de succesvolle nichestrategie verder uitgebouwd. We zijn Leonne zeer dankbaar voor haar inzet en verdiensten bij Van Lanschot Kempen. We wensen haar heel veel succes in de toekomst.’



