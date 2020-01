Hydros resultat for fjerde kvartal 2019 blir offentliggjort fredag 7. februar 2020 kl. 07.00 (norsk tid). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com .

Presentasjon i Oslo

Det blir holdt en kombinert analytikerpresentasjon og pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30 (norsk tid). Resultatet blir presentert av konsernsjef Hilde Merete Aasheim og konserndirektør for økonomi og finans Pål Kildemo. Hele presentasjonen kan følges direkte på web-TV .



For påmelding til presentasjonen i Oslo, vennligst send mail til ir@hydro.com .

I tillegg til web-TV , hvor det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig, vil det også være mulig å ringe inn (ikke mulig å stille spørsmål over telefon). Du melder deg på denne telefonkonferansen ved å klikke på lenken “Click to Join“ 5-10 minutter før start (velg “Click to Join“ to ganger). Du må oppgi telefonnummer og registreringsdetaljer. Konferansesystemet vil ringe tilbake på det oppgitte telefonnummeret og koble deg til konferansen. “Click to Join“-lenken vil være aktiv fra 15 minutter før planlagt start.

Vennligst bruk “Click to Join“ for den enkleste måten å delta på denne konferansen.

Alternativt kan du ringe numrene nedenfor for denne konferansen:

Norge +47 2100 2613

UK +44 (0)330 336 9104

USA +1 323-794-2442

Sverige +46 (0)8 5033 6573

Brasil +55 11 3181 5319

Tyskland +49 (0)89 2030 31236

Deltakerkode: 655966



Q&A / Telefonkonferanse

Det blir holdt en telefonkonferanse kl. 14.00 (norsk tid) samme dag. Q&A holdes av konserndirektør for økonomi og finans Pål Kildemo.

Vennligst bruk “Click to Join“-lenken nedenfor for den enkleste måten å delta på konferansen (samme prosedyre som nevnt ovenfor).

Alternativt kan du ringe numrene nedenfor for denne konferansen:

Norge +47 2100 2613

UK +44 (0)330 336 9104

USA +1 323-701-0223

Sverige +46 (0)8 5033 6573

Brasil +55 11 3181 5103

Tyskland +49 (0)89 2030 31236

Deltakerkode: 042691