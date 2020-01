VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer que la construction de l’usine de fabrication automatisée de produits comestibles à la fine pointe de la société (« l’usine de Winnipeg ») devrait être terminée au cours des 60 prochains jours et qu’environ 75 % des travaux ont déjà été achevés. La société prévoit que l’usine de Winnipeg soumettra son dossier de confirmation et de preuve vidéo à Santé Canada (le « dossier de preuves ») peu après l’achèvement de la construction. La société travaille avec des experts de premier plan pour gérer l’échéancier et la qualité de la présentation de la trousse de preuves et prévoit que la licence de traitement standard sera accordée à l’installation comestible de Winnipeg d’ici l’été 2020.



« L’achèvement de la construction et l’obtention de la licence à notre usine de Winnipeg est une priorité stratégique pour AgraFlora en 2020 », a déclaré Brandon Boddy, PDG de la société. « Les produits comestibles n’ont été largement disponibles pour les consommateurs canadiens qu’à partir de 2020 et l’industrie a encore du mal à gérer la qualité et les niveaux des stocks. Notre équipe de Winnipeg possède un siècle d’expérience dans la fabrication de bonbons, et notre installation est conçue pour produire des produits comestibles de haute qualité et dosés de manière constante grâce à des investissements d’automatisation intelligente afin de réduire les coûts autant que possible. Une fois sous licence, nous nous attendons à perturber le secteur des produits comestibles. »

L’usine de Winnipeg est une installation de fabrication de produits comestible à la fine pointe de la technologie qui comprend des équipements de fabrication et une automatisation de pointe pour la production de cannabis comestible. L’installation se concentrera initialement sur la production de gommes au cannabis infusées de THC et de CBD qui, selon la direction, constitueront la plus grande catégorie de cannabis comestible au Canada. L’installation est conçue et exploitée par le partenaire en coentreprise de la société, qui possède près d’un siècle d’expérience dans la fabrication de confiseries. La conception de l’usine, le flux de travail et l’équipement permettront la production de produits comestibles avec une qualité et une constance de dosage inégalées. De plus, des investissements stratégiques en automatisation permettront à l’usine de Winnipeg de réduire ses coûts d’exploitation. Certains faits saillants de l’usine comprennent :

« Nous avons vu dans les données provenant des États-Unis et des premières ventes au Canada que les bonbons gélifiés sont le produit comestible préféré, et notre partenaire en coentreprise a environ 100 ans d’expérience dans la production de confiseries comme les bonbons gélifiés », a poursuivi Brandon Boddy. « Nous avons été stratégiques dans nos investissements dans l’automatisation pour nous assurer que nos produits sont les leaders du secteur du point de vue des coûts, mais également très flexible pour s’adapter à différentes tailles de production, aux saveurs et aux contenus en cannabinoïdes. Au fil du temps, notre équipement nous permettra de nous développer au-delà des gélifiés en chocolats, caramels, bonbons durs et confiseries infusées plus complexes. »

À propos d’Edibles and Infusions Corporation

Edibles and Infusions Corporation exploite une usine de fabrication de produits comestibles de 51 000 pieds carrés située à Winnipeg, au Manitoba (« l’usine de produits comestibles de Winnipeg »). L’usine de produits comestibles de Winnipeg est équipée de plus de 30 000 pieds carrés d’espace de production dédié aux produits comestibles, ainsi que d’un laboratoire de recherche et développement de qualité pharmaceutique de 750 pieds carrés. Une fois en service, l’installation de produits comestibles de Winnipeg sera exploitée par une équipe de chocolatiers/confiseurs de troisième génération et comprend un équipement de fabrication capable de produire un assortiment de produits infusés à base de cannabinoïdes/terpènes pour une utilisation médicinale, fonctionnelle et récréative à grande échelle. Edibles and Infusions détient une licence de recherche sur le cannabis de Santé Canada en vertu de la Loi sur le règlement sur le cannabis.

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication « GMP » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.agraflora.com.

