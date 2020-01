København, Jan. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 01-2020

København, 29. januar 2019





Hypefactors styrker likviditeten i aktien

For at styrke likviditeten i aktien og dermed forbedre forholdet mellem selskabets forretningsmæssige udvikling og udviklingen i markedsværdien på børsen, har Hypefactors indgået en ’liquidity provider-aftale’ med Lago Kapital. Aftalen, der træder i kraft den 3. februar 2020, bevirker at Lago Kapital som ’market maker’ vil stille bud- og udbudspriser i Hypefactors’ aktie således at spread’et (forholdet mellem bud- og udbudspriserne) ikke bliver større end 4%.

Casper Janns, der er CEO i Hypefactors, udtaler:



”Vi oplever, både nationalt og internationalt, en positivt stigende interesse for vores AI-baserede medie tech-platform, som blandt andre virksomheder og organisationer som H&M, Astralis Group og FN/UNIDO fornylig har indgået aftaler om at anvende. Investorerne skal samtidig have de bedste muligheder for at kunne handle aktien og det er derfor naturligt at iværksætte tiltag, der styrker likviditeten. Derfor er vi tilfredse med at have aftalen med Lago Kapital på plads.”





Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Growth Market.





