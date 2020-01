Selskabsmeddelelse

Nr. 2/2020





København, den 29. januar 2020

Optagelse af emner på dagsordenen for den ordinære generalforsamling



Scandinavian Tobacco Group A/S’ ordinære generalforsamling finder som tidligere meddelt sted den 26. marts 2020.

Aktionærer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen, så det er bestyrelsen i hænde senest den 12. februar 2020.

Fremsendelse af forslag kan ske til investor@st-group.com eller til Scandinavian Tobacco Group A/S, Sandtoften 9, 2820 Gentofte. Henvendelsen bedes mærket ”Ordinær generalforsamling”.





For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations,

telefon: 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,

telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende producenter af cigarer og pibetobak med en årlig produktion på fire milliarder cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak.



Koncernen har en førende position i flere tobakskategorier og en portefølje på mere end 200 globale og lokale varemærker.



Scandinavian Tobacco Group har hovedkvarter i København – og har cirka 11.000 medarbejdere i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand, den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien og Sri Lanka. For yderligere oplysninger henvises til www.st-group.com

