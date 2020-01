Selskabsmeddelelse nr. 12/2020

Til: NASDAQ Copenhagen A/S

København, Danmark, 29. januar 2020

Offentliggørelse af Nasdaq Copenhagen A/S' Accept af Veloxis Pharmaceuticals A/S' Anmodning om Afnotering af Veloxis Pharmaceuticals A/S' Aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S

Som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 10/2020 har Veloxis Pharmaceuticals A/S ("Veloxis"), efter anmodning fra Asahi Kasei Pharma Denmark A/S, anmodet Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen") om at slette Veloxis' aktier fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Nasdaq Copenhagen har accepteret denne anmodning. Sidste handelsdag med og officielle notering af Veloxis' aktier (ISIN DK0060048148) på Nasdaq Copenhagen bliver derfor mandag den 24. februar 2020.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Craig A. Collard Ira Duarte

CEO CFO

Telefon: +1 919-591-3090

E-mail: IR@Veloxis.com



Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal den engelske version have forrang.

Om Veloxis

Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre transplanterede patienters liv. Som et dansk selskab driver Veloxis virksomhed i USA gennem Veloxis Pharmaceuticals, Inc., et helejet datterselskab med hovedkontor i Cary, North Carolina i USA. Veloxis har succesfuldt udviklet Envarsus XR (tacrolimus extended-release tablets) baseret på selskabets unikke og patenterede delivery-teknologi, MeltDose®, som er designet til at forbedre absorberingen og biotilgængeligheden af udvalgte oralt-indgivne medicinalvarer. Selskabet er fokuseret på den umiddelbare kommercialisering af Envarsus XR i USA, udvidelsen af partnerskaber i hele verden samt erhvervelse af aktiver brugt af transplanterede patienter og på tilgrænsende lægelige specialområder. Veloxis er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere oplysninger, besøg www.veloxis.com .

