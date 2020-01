Nordecon AS teatab, et seoses kavandatud sidusettevõtte Embach Ehitus OÜ kapitali struktuuri muudatustega hakkab Nordecon AS-ile kuuluma 51% suurune enamusosalus ning Embach Ehitus OÜ-st saab Nordecon AS-i tütarettevõtja. Muudatuse elluviimine eeldab Konkurentsiameti nõusolekut ning jõustub pärast äriregistris vastava kande registreerimist. Muudatus loodetakse lõpule viia 2020. aasta esimeses kvartalis.



Käesoleval hetkel kuulub Nordecon AS-ile 46% suurune osalus Embach Ehitus OÜ-s. Pärast osakapitali muudatuste registreerimist äriregistris on Embach Ehitus OÜ osakapitali suuruseks 30 000 eurot, millest Nordecon AS-ile hakkab kuuluma 15 300 euro suurune osa ning teisele osanikule Petram OÜ-le hakkab kuuluma 14 700 euro suurune osa, mis moodustab 49% osakapitalist.

Embach Ehitus OÜ müügitulu 2018.a majandustulemuste järgi oli 30 121 506 eurot, mis moodustab 13,48% Nordeconi 2018. aasta konsolideeritud müügitulust, mis tähendab, et enamusosaluse omandamist võib lugeda oluliseks Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses. Embach Ehitus OÜ tütarettevõtjaks muutumise eelduslik mõju Nordecon AS-i 2020. aasta konsolideeritud müügitulule ja ärikasumile jääb alla 10%.

Tegemist ei ole seotud isikuga tehinguna käsitletava tehinguga Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses ning Nordecon AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Ülevaade Embach Ehitus OÜ-ga seotud asjaoludest ja majandustulemustes

Embach Ehitus OÜ majandustegevuseks on tegutsemine peatöövõtjana hoonete ehituse ja projekteerimise valdkonnas. Ühingu tegevus on suunatud eelkõige Lõuna-Eesti piirkonna ehitus- ja arendusprojektide teenindamisele.

Embach Ehitus OÜ 2017. ja 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded on lisatud antud teatele manustena.

Embach Ehitus OÜ kolme viimase majandusaasta käive ja puhaskasum olid:

(eurodes) 2016 2017 2018

Müügitulu 25 840 719 26 862 930 30 121 506

Puhaskasum 1 103 081 409 067 1 125 829

Embach Ehitus OÜ 2019. aasta majandustegevuses pole toimunud olulisi muudatusi võrreldes varasema perioodiga. Ettevõttel puuduvad 31.12.2019 seisuga laenukohustused. Embach Ehitus OÜ pole seotud kohtu- ja vahekohtumenetlustega, mis võiksid oluliselt mõjutada ühingu majandustegevust. 31.12.2019 seisuga puuduvad Nordecon AS-i ning Embach Ehitus OÜ vahel olulise mõjuga kehtivad lepingud.

Embach Ehitus OÜ juhatus on kaheliikmeline ning sinna kuuluvad Andres Salusaar ja Peeter Voovere. Ühingul puudub nõukogu.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

