Vilnius, Jan. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu UAB Medicinos bankui leista įtraukti į banko bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą dalį 2019 metų devynių mėnesių audituoto pelno, t.y. 2 193 tūkst. eur. sumą. Atsižvelgiant į šį leidimą banko bendrasis kapitalo pakankamumo rodiklis 2019 m. gruodžio 31 d. padidėjo nuo 15,79 proc iki 17,67 proc.

More information: Director of Accounting and Reporting Department, Chief Accountant of Medicinos Bankas Aleksėjus Tonkich. Phone + 370 698 34055, E-mail: aleksejus.tonkich@medbank.lt