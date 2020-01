Det kan oplyses, at der i perioden fra 29. januar kl. ca. 09.45 til 29. januar ca. kl. 14.40 har været fejl i indre værdi i afdelingen Globale Fokusaktier Akk. Fejlen har gjort at afdelingens indre værdi har været undervurderet med 0,57 %.



Afsluttende kan det oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom. Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Aasand, tlf. 44 55 86 87.



Med venlig hilsen



Kapitalforeningen Nykredit Invest