OTTAWA, 29 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Toronto Centre organisera une « causerie au coin du feu » pendant la Semaine du développement international (SDI) à Ottawa. Les conférenciers discuteront de l'impact du changement climatique sur les systèmes financiers internationaux et le rôle que peuvent y jouer les superviseurs et les régulateurs financiers.



Christine Hogan, sous-ministre de l'environnement et du changement climatique agira à titre de modératrice principale. Les panélistes sont: Timothy N.J. Antoine, gouverneur de la Banque centrale des Caraïbes orientales, Nezha Hayat, présidente et directrice générale de L’Autorité marocaine du marché des capitaux, et Anthony Nyong, directeur du changement climatique et de Green Growth à la Banque africaine de développement.

Des représentants du gouvernement, académiciens et représentants de la société civile ont été invités à cet événement.

Date:

Le lundi 3 février 3, 2020.

Heure:

15h30 –18h00

L'allocution commencera à 16h30. Les médias sont priés d'arriver avant 15h30 pour l'inscription et l'enregistrement.

Endroit:

Centre du dialogue

Centre mondial du pluralisme

330, promenade Sussex

Ottawa, ON, K1N 0C7

En direct:

https://youtu.be/xEqI3XohfZM

Remarque :

Représentants de la presse accréditée seulement. Veuillez présenter votre identification lors de l'inscription

Diana Bird

dbird@torontocentre.org

Coordinatrice aux communications et projets spéciaux, Toronto Centre

(416) 943- 9300 poste 226