ROTTERDAM, Países Bajos, Jan. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centrient Pharmaceuticals, líder mundial en la producción y comercialización de antibióticos sostenibles, estatinas de última generación y antifúngicos, anuncia que Karl Rotthier ha decidido renunciar a su cargo de Director General (CEO) después de haber liderado esta empresa de gran éxito en los últimos diez años y de haber gestionado una transición sin problemas a la nueva propiedad bajo Bain Capital.

Karl ha dirigido con éxito la compañía durante casi 10 años, llevando a Centrient a una posición única dentro de nuestra industria. Karl debería estar muy orgulloso de haber logrado estos resultados. Como Centrient está ahora bien posicionada en su trayectoria de crecimiento para lo que puede ser otro año récord en el 2020, Karl decidió que ahora es el mejor momento para dar un paso atrás y dejar que Centrient Pharmaceuticals sea dirigida por un nuevo CEO que traerá nuevas perspectivas para la próxima fase de crecimiento.



El Consejo Asesor anuncia por la presente el nombramiento de Rex Clements como nuevo Director General, a partir del 16 de marzo de 2020. Rex Clements tendrá el mandato de impulsar y ejecutar la estrategia definida por el Consejo Asesor y la Junta Directiva; siguiendo la trayectoria de crecimiento que la empresa ya ha puesto en marcha.

Rex Clements es un líder reconocido y completo, con gran experiencia en la industria farmacéutica. Aporta más de 20 años de rica experiencia adquirida a través de múltiples cargos en la industria.

Karl Rotthier: "Ha sido una experiencia extremadamente satisfactoria el conducir al equipo de Centrient Pharmaceuticals al éxito durante los últimos 10 años; culminando con que Centrient se convierta en un verdadero líder en nuestra industria. Nuestra Misión, Visión y Propuesta de Valor hacen que Centrient Pharmaceuticals sea única en el mercado. Estoy orgulloso y confiado en que la compañía está bien posicionada para seguir creciendo en los próximos años tanto en lo orgánico como en lo inorgánico. La calidad de nuestra gente y el liderazgo continuarán marcando la diferencia en nuestro entorno altamente competitivo.”

Ben Kunstler, Director General de Bain Capital Private Equity y Presidente del Consejo Asesor de Centrient Pharmaceuticals: "Quiero agradecer a Karl su gran liderazgo, profesionalidad y ética de trabajo a lo largo de los años. Esta ha sido una decisión que Karl ha tomado en los últimos meses después de considerarlo detenidamente. El nombramiento de Rex Clements, un respetado profesional con un importante conocimiento de la industria, como Director General de Centrient Pharmaceuticals, nos permitirá llevar a la empresa a un nivel de rendimiento aún mayor a través de la búsqueda enfocada de nuestras ambiciones de crecimiento. Esperamos trabajar activamente con Rex y poner a Centrient Pharmaceuticals en el camino hacia el éxito sostenible a largo plazo.”

Rex Clements: "Me siento honrado de unirme a una gran compañía como Centrient Pharmaceuticals y de poder construir sobre el éxito alcanzado por Karl. Espero con interés trabajar con el Consejo de Supervisión de Centrient, la Junta Directiva y todos los empleados de Centrient para seguir superando el listón de rendimiento de la empresa y para nuestros clientes y pacientes.”

Acerca de Centrient Pharmaceuticals

Centrient Pharmaceuticals es el líder mundial en la producción y comercialización de antibióticos sostenibles, estatinas de última generación y antifúngicos. Producimos y vendemos productos intermedios, ingredientes activos farmacéuticos productos terminados. Estamos orgullos de estar ubicados en el centro de la atención médica moderna, como fabricantes de medicamentos esenciales que salvan vidas.

Nuestro compromiso es con la calidad, la confiabilidad y la sostenibilidad como foco principal de todo lo que hacemos, nuestros más de 2700 empleados trabajan continuamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos por un futuro sostenible, participando activamente en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.

Fundada hace 150 años como "Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek", nuestra empresa fue conocida como Gist-Brocades y más recientemente como DSM Sinochem Pharmaceuticals. Nuestra sede está en Rotterdam (Países Bajos), y contamos con centros de producción y oficinas de ventas en China, India, Países Bajos, España, Egipto, Estados Unidos United y México. Centrient Pharmaceuticals es propiedad exclusiva de Bain Capital Private Equity, una firma líder a nivel mundial de inversión privada.

Para obtener más información visite www.centrient.com o comuníquese con Centrient Pharmaceuticals Corporate Communications, Alice Beijersbergen, Director Branding & Communications - Correo electrónico: alice.beijersbergen@centrient.com o Jean-Luc Giraud, Chief Human Resources & Communication Officer - Correo electrónico: jean-luc.giraud@centrient.com .

