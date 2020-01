Efore Oyj Pörssitiedote 29.1.2020 klo 18.45



Efore Oyj suunnittelee osakkeiden yhdistämistä



Efore Oyj suunnittelee yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä osakkeita yhdistämällä (niin sanottu käänteinen split). Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen. Osakkeiden yhdistäminen edellyttää yhtiön yhtiökokouksen päätöstä.





Yhtiön hallitus suunnittelee kutsuvansa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osakkeiden yhdistämisestä. Yhtiö julkistaa kokouskutsun yhteydessä tarkemman ehdotuksen osakkeiden yhdistämisen toteuttamisesta ja aikataulusta sekä ehdotuksen kertoimesta, jolla osakkeita yhdistetään.





Efore Oyj

Hallitus





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, Efore Oyj, puh. +358 40 759 8956.





JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet





Efore-konserni