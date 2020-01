OTTAWA, 29 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le jour du dépôt de la Loi portant mise en œuvre de l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, Catherine Cobden, présidente de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA) a exprimé ce qui suit :



« L'ACPA demande instamment aux membres de la Chambre des communes et du Sénat du Canada d'appuyer ce projet de loi et de ratifier sans délai l'Accord entre Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM). La mise en œuvre de l'ACEUM est essentielle pour renforcer la compétitivité des industries de l'acier du Canada et de l'Amérique du Nord et assurer l'accès au marché compte tenu de l'incertitude et des défis qui persistent dans le commerce mondial. »

« L'ACEUM table sur la réussite de l'ALÉNA en incitant l'utilisation de l'acier de l'Amérique du Nord par le biais de règles d'origine plus rigoureuses et d'une teneur en valeur régionale accrue. L'ACEUM comprend également d'importantes dispositions qui permettront d'accroître la collaboration et l'échange de renseignements entre les instances nord-américaines en vue de régler le problème des augmentations subites et répétitives des importations d'acier faisant l'objet de dumping ou de subventions, situation qui continue de léser les producteurs d'acier du pays. »

« Les membres de l'ACPC sont d'importants fournisseurs sur le marché intégré de l'Amérique du Nord, notamment des secteurs automobile, de la construction, de l'énergie, du transport et bien d'autres. Nous croyons que cet accord constitue une étape cruciale de notre avenir et nous comptons sur tous les parlementaires pour qu'ils s'unissent et ratifient l'accord sans tarder. »

À PROPOS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS D'ACIER

L’Association canadienne des producteurs d’acier est la porte-parole nationale de l’industrie sidérurgique canadienne primaire qui se consacre à assurer un environnement commercial concurrentiel et durable pour ses sociétés membres et ses parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement. Les producteurs d’acier canadiens font partie intégrante de l'économie canadienne et sont un producteur essentiel pour plusieurs segments de l’industrie nord-américaine, notamment l’automobile, l’énergie, la construction et le transport.

Contact médiatique

Catherine Cobden

Présidente de l'Association canadienne des producteurs d'acier

613-884-4856

c.cobden@canadiansteel.ca