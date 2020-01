FLEURY MICHON

Le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 747,9 M€, soit +3,1% par rapport à l’exercice précédent, et -1,3% à périmètre constant.

Le chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2019 s’établit à 199,8M€, soit +10,8% par rapport à l’exercice précédent, et +3,2% à périmètre constant.

trimestre 2019 s’établit à 199,8M€, soit +10,8% par rapport à l’exercice précédent, et +3,2% à périmètre constant. Le résultat opérationnel courant 2019 devrait être en ligne avec les communiqués précédents.

Le résultat net 2019 devrait être fortement dégradé par des provisions, dépréciations complémentaires et autres éléments exceptionnels. Ces éléments n’auront cependant pas d’impacts imprévus sur les flux de trésorerie du Groupe.

Le Groupe est confiant concernant l’amélioration des résultats dès 2020.

747,9 M€ : Chiffre d’affaires consolidé 2019

+3,1 % : Évolution chiffre d’affaires consolidé 2019

-1,3 % : Évolution chiffre d’affaires consolidé 2019 à périmètre constant

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE

CA par trimestre en M€* 2018 2019 Variations en % 1er trimestre 172,5 169,9 -1,5% 2e trimestre 185,9 178,9 -3,7% 3e trimestre 186,7 199,3 +6,8% 4e trimestre 180,4 199,8 +10,8% Total 725,4 747,9 +3,1% * à taux de change courant

L’activité du groupe Fleury Michon présente une hausse de +3,1% en 2019, comparée à l’exercice précédent. Le Groupe a tiré profit des opérations de croissance externe réalisées courant 2018 et 2019, et a enregistré courant 2019 une hausse des tarifs auprès de ses clients GMS n’intégrant que partiellement la forte hausse du cours du jambon de porc.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre présente une amélioration de +10,8% directement liée à ces mêmes effets.

CHIFFRE D’AFFAIRES, ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE

4ème trimestre Exercice Evolutions Périmètre en M€* 2018 2019 Variations en % 2018 2019 Variations en % Périmètre constant 180,4 186,0 +3,2% 725,4 715,8 -1,3% Variations de Périmètre [1] 0,0 13,7 N/A 0,0 32,1 N/A Total 180,4 199,8 +10,8% 725,4 747,9 +3,1%

[1] Les effets de périmètre sont à rapprocher de : (i) pour l’exercice 2019 : le retraitement du premier trimestre 2019 de Paso (intégré en avril 2018) et du second semestre 2019 de Marfo (intégré en juillet 2019), (ii) pour le 4ème trimestre 2019 : retraitement du 4ème trimestre de Marfo.

* à taux de change courant

N/A : Non Applicable

CHIFFRE D’AFFAIRES, ÉVOLUTION PAR PÔLE

Chiffre d'affaires par Pôle en M€ 4ème trimestre Exercice 2018 2019 Variations en % 2018 2019 Variations en % Pôle GMS[1] Libre-Service France 151,0 155,7 +3,1% 615,3 610,2 -0,8% Pôle International [2] 13,3 28,0 +110,3% 52,5 82,4 +57,2% Pôle Ventes avec Services [3] 13,3 12,1 -9,1% 46,5 44,7 -3,9% Pôle Activités annexes [4] 2,8 4,0 +44,2% 11,1 10,5 -5,4% Total 180,4 199,8 +10,8% 725,4 747,9 +3,1%

[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

[2] Chiffre d’affaires à taux de change courant

[3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Good Morning, Esprit Frais, Catering départ France, Santé, RHD.

[4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques anciennement incluses dans le Pôle Ventes avec services telles que la revente de co-produits issus des chutes de jambon de porc ou volaille.

LE POLE « GMS LIBRE-SERVICE FRANCE »

Le Pôle représente 81,6% du chiffre d’affaires total du Groupe. Son chiffre d’affaires évolue de +3,1% au 4ème trimestre et de -0,8% sur 2019. Le chiffre d’affaires profite en fin d’exercice de la hausse des prix négociée en lien avec le cours du jambon de porc sur 2019, ainsi que du développement des innovations déployées depuis fin 2018 (Cook’In Jars, jambon sans nitrite, barquettes en bois, etc.).

L’activité du Pôle intègre également le développement des ventes MDD* en jambon de porc et la stabilité sur l’activité MDD* surimi.

LE POLE « INTERNATIONAL »

Le Pôle International représente 11,0% du chiffre d’affaires total du Groupe. Son chiffre d’affaires est en forte croissance de +110,3% au 4ème trimestre et de +57,2% sur l’exercice. Il bénéficie depuis le 1er juillet 2019 de la prise de participation dans Marfo Food Group pour 27,7M€ de chiffre d’affaires additionnel en 2019. Par ailleurs, Fleury Michon Amérique (FMA) évolue également positivement pour +13,8% à taux de change courant (+10,4% à taux de change constant). Au global, l’activité Catering, constituée des entités FMA, Marfo et du catering aérien départ France, a réalisé 74M€ en 2019 (sans effet année pleine de Marfo).

LE PÔLE « VENTES AVEC SERVICES »

Le Pôle Ventes avec Services (6,0% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe) réalise un chiffre d’affaires de 44,7M€ en retrait de -3,9 % par rapport à 2018.

L’ensemble Room Saveurs, Good Morning et Esprit Frais confirme cependant son développement et ses synergies, atteignant un chiffre d’affaires annuel de 31,9M€ en 2019 contre 30,6M€ en 2018 (+4,3%), malgré un 4ème trimestre fortement impacté par les mouvements sociaux qui ont engendré une baisse d’activité de la livraison des plateaux repas en entreprises. Cette progression est à rapprocher des investissements en innovation de produits et du développement des concepts associés.

L’activité Catering aérien départ France affiche une diminution, évoluant de 6,1M€ en 2018 à 4,5M€ en 2019, à rapprocher de la stratégie globale du Groupe pour cette activité, qui a vocation à être principalement développée par le Pôle International.

LE POLE ACTIVITES ANNEXES

Le Pôle Activités Annexes regroupe principalement un ensemble d’activités non-stratégiques anciennement incluses dans le Pôle Ventes avec Services et découlant des activités principales comme la revente de co-produits issus des chutes de jambon de porc ou de volaille.

RESULTAT 2019 ET PERSPECTIVES

En ce qui concerne le résultat opérationnel courant, le Groupe confirme les prévisions fournies dans le communiqué du 10 septembre 2019. Spécifiquement, cet indicateur sera en amélioration au 2nd semestre par rapport au 1er semestre. Il restera cependant négatif sur l’exercice 2019 au vu des cours encore très élevés du porc sur l’ensemble de l’année et de la difficulté à répercuter les hausses de prix à la grande distribution.

Le résultat non récurrent sera fortement négatif ce semestre, du fait notamment de la prise en compte des éléments suivants :

Des coûts d’acquisition des sociétés Marfo et DGK suite à l’opération effectuée en juillet 2019;

Des dépréciations d’éléments de survaleur concernant les entités détenues en Italie et Slovénie. Pour l’Italie, cet impact sera reconnu directement dans le résultat mis en équivalence;

Des compléments de provisions;

Des coûts de démolition d’une ancienne usine du Groupe, devenue obsolète.

Ces éléments pèseront ainsi de manière défavorable sur le résultat net, qui devrait se situer entre -25M€ et -30M€. Ces comptabilisations d’éléments exceptionnels non intégrés précédemment n’ont cependant pas d’impacts imprévus sur les flux de trésorerie et donc l’endettement net du Groupe. Il est à noter qu’à ce stade, et dans le prolongement des positions précédentes, aucune provision n’est constituée concernant l’instruction en cours devant l’autorité de la concurrence au sujet de faits allégués remontant à 2013. La décision de l’autorité devrait être connue en 2020.

Suite aux informations parues dans la presse, le Groupe confirme que Regis Lebrun, Directeur Général du Groupe jusqu’en novembre 2019, a quitté la société le 22 janvier 2020.

Au vu de ces résultats, Billy Salha, nouveau Directeur Général du Groupe, a déclaré :

« L’année 2019 a été particulièrement difficile et le résultat net va pâtir d’une conjugaison d’éléments défavorables. Nous confirmons cependant bien entendu notre projet « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » et notre confiance dans l’amélioration des résultats de l’entreprise. En 2020, un important travail de développement commercial conjugué à un contrôle rigoureux des coûts sera mené pour cela par les équipes. Il s’appuiera sur les forces de notre Groupe, et notamment notre excellence industrielle, nos accès à de multiples réseaux de distribution, notre marque connue de l’ensemble des français, notre capacité d’innovation, et l’engagement des équipes. Nous poursuivrons en parallèle le déploiement de notre démarche de RSE (Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale). »

Ainsi et comme il a été annoncé précédemment, il est prévu que s’améliorent en 2020 tant l’activité que le résultat.

Le périmètre constant se calcule en éliminant le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 de Paso (acquisition avril 2018) et celui du 3ème et 4ème trimestre 2019 de Marfo Food Group (prise de participation le 23 Juillet 2019 avec intégration du chiffre d’affaires au 1er juillet 2019),

Le chiffre d’affaires à taux de change constant se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période précédente le taux de change de la période en cours.

* Marque de Distributeur

