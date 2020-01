Chiffre d’affaires 2019 : 240,1 M€

En M€ T4 2018 T4 2019 2018 2019 Europe 62,2 52,4 243,8 228,1 Amérique du Nord 0,4 0,4 1,8 1,7 Asie et reste du Monde 2,7 2,5 10,3 10,3 Total 65,3 55,3 255,9 240,1

À périmètre et change courants

ORAPI GROUP annonce un chiffre d’affaires 2019 de 240,1 M€, avec une baisse limitée de 3,3 % à périmètre et change comparable. Les variations de périmètre ont entraîné une perte nette de chiffre d’affaires de 8 M€ sur l’exercice dont 9,6 M€ liés à la cession de DACD. Au quatrième trimestre, le Groupe enregistre un repli de 10,8% à périmètre comparable dû à la conjoncture politico-économique nationale et à la baisse des ventes sur le marché des entreprises de propreté. Les ventes sur les marchés hors de France ont été globalement comparables au niveau atteint en 2018.

En France, la solidité des ventes sur les 9 premiers mois a permis au Groupe de compenser le repli du T4. La zone enregistre ainsi un chiffre d’affaires de 206,3 M€ en repli modéré. L’organisation et le bon équilibre entre les ventes de produits d’hygiène et les consommables à destination des industries, véritables forces du Groupe, lui ont permis d’amortir les ralentissements et la volatilité de marchés sectoriellement plus sensibles aux aléas conjoncturels.

L’Europe du Nord, tirée par le succès du redéploiement en Pologne (+32% vs 2018) retrouve un bon niveau de chiffre d’affaires à 15,8 M€, bien que marqué par un repli non significatif des ventes en Scandinavie.

L’Europe du Sud (hausse de 10,4%) à 6,0 M€ confirme une bonne tenue de ses ventes dopées par la croissance solide de l’Espagne.

L’Amérique du Nord enregistre un chiffre d’affaires de 1,7 M€, en légère croissance (+ 0,8% à change constant) dans un marché stable.

La zone Asie & reste du Monde maintient un bon niveau de ventes à 10,3 M€ dans un contexte international devenu très volatil en Asie et une hétérogénéité des performances selon les territoires.

Perspectives

Le Groupe poursuit également avec ses partenaires financiers ses discussions notamment sur le reprofilage de sa dette afin de disposer d’une plus grande souplesse financière. Dans ce contexte et dans le cadre de ces négociations, ORAPI a obtenu le gel et le report de ses dettes amortissables et obligataires. Cette opération lui permet de consolider sa trésorerie, et de mobiliser ainsi ses ressources sur le développement et l’efficacité opérationnelle.

Malgré la moindre performance du T4, disposant d’un niveau d’activité résilient et d’une organisation désormais plus efficiente, ORAPI prévoit une amélioration sur l’exercice de l’EBITDA 2019 à périmètre comparable ainsi qu’une réduction de sa dette financière.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels le 18 mars après clôture et présentation des résultats annuels le 18 mars à Lyon et le 19 mars à Paris.

Retrouvez l’intégralité des comptes annuels d’ORAPI Group sur www.orapi.com

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME.

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J. Gacoin / V. Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 67

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com





