Résultats 2019 – Doublement du résultat net

Chiffre d’affaires de 433,5 M€, en progression de 5,5%

EBITDA de 75,7 M€ (+18,0 %) et Résultat net de 25,0 M€ (+98,7 %)

Poursuite du programme d’investissements sur le parc existant

Situation financière solide (gearing de 0,2x et leverage de 1,0x)

Perspectives renforcées









Paris, le 29 janvier 2019, à 18h

Lors de sa réunion du 28 janvier 2019, le conseil de surveillance a examiné les comptes consolidés annuels de l’exercice écoulé (clos au 31 octobre 2019) en cours d’audit, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire du Groupe Partouche.

Croissance du chiffre d’affaires portée par le succès des nouveaux formats de Casino

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) enregistre une forte progression sur l’exercice et atteint 672,7 M€, contre 638,7 M€ en 2018 (+5,3 %), porté par la croissance du PBJ des machines à sous (+3,6 %), du PBJ des formes électroniques de jeux traditionnels en France (+28,6 %) et des jeux online et paris sportifs en Belgique (+25,4 %).

Le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse également à 338,1 M€, la hausse de la CSG étant prise en compte sur l’exercice complet contre dix mois en 2018 et amputant le chiffre d’affaires à hauteur de -0,7 M€.

En parallèle, le chiffre d’affaires hors PNJ affiche une hausse de 5,5 M€ à 98,8 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé 2019 du Groupe progresse de +5,5 % pour atteindre 433,5 M€, (avec un 4ème trimestre très dynamique malgré l’arrêt de l’exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer).

Le chiffre d’affaires des casinos (+5,0 %) à 394,1 M€ (91% du CA global) bénéficie à la fois d’une fréquentation soutenue en France (+3,5 %) et du succès des établissements ayant bénéficié du programme d’investissements. Ces résultats confirment la pertinence du programme de modernisation et d’extension mené par le Groupe.

Hausses significatives du résultat opérationnel et du résultat net

L’EBITDA 2019 du Groupe s’élève à 75,7 M€ contre 64,1 M€ en 2018, pour représenter 17,5 % du CA, soit une marge en amélioration sensible de 190 pb par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s’inscrit en forte hausse à 33,4 M€ (+25,3 %), grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles dans un contexte de croissance de l’activité.

L’évolution des charges opérationnelles (+15,9 M€) est corrélée, d’une part, à l’augmentation de celles induites par la restructuration innovante réalisée à Aix-en-Provence ainsi que le déménagement du casino de Pornic et d’autre part, la réduction de celles permises par la nouvelle structure du Casino 3.14 à Cannes et le succès de l’optimisation de l’organisation des casinos de Forges et La Ciotat.

Les achats et charges externes connaissent une forte augmentation de 9,5 M€, principalement attachés à l’évolution des charges de sous-traitance relatives à l’exploitation des activités online (jeux de casino et paris sportifs en Belgique), en forte croissance.

Les impôts et taxes sont en légère diminution passant à 16,2 M€.

Les charges de personnel progressent légèrement et s’élèvent à 176,8 M€ (+0,8 %). Elles comprennent la prime Macron (impact -0,4 M€), l’augmentation attachée aux deux sociétés évoquées ci-dessus (Aix-en-Provence et Pornic) pour 1,5 M€, et en sens inverse, la réduction liée à la suppression de la CICE et à son remplacement par une baisse des cotisations sociales (+0,8 M€).

La politique d’investissements significatifs réalisés dans les casinos depuis quelques années, notamment à Aix-en-Provence, Pornic et La Roche Posay sur l’exercice 2019, implique une hausse de 4,0 M€ (+9,9 %) des amortissements et dépréciations sur immobilisations.

Les autres produits et charges opérationnels courants représentent une charge nette de -6,5 M€, en hausse de 1,8 M€, en liaison avec la présence en 2018 de produits à caractère non récurrent liés à l’activité casinotière pour 1,5 M€ et une évolution défavorable des variations de provisions.

Le résultat opérationnel non courant (RONC) bénéficie de l’impact du résultat sur cession de participations consolidées positif de 3,1 M€ suite à la cession en juin dernier de la part minoritaire dans Palm Beach Cannes Côte d’Azur et d’une réduction du montant de dépréciation des écarts d’acquisition. A l’inverse, il est pénalisé par la hausse sensible de 1,2 M€ des autres produits et charges opérationnels non courants.

Le résultat opérationnel s’établit ainsi à 31,9 M€, contre 20,9 M€ en 2018 (+52,6 %).

Le résultat financier s’établit à 0,1 M€, contre une charge nette de 1,4 M€ en 2018, grâce à la réduction du coût de l’endettement financier (0,4 M€ par rapport à N-1), et à un produit financier « exceptionnel » versé à la société Groupe Partouche au titre d’un jugement ordonnant le remboursement d’une ancienne créance (1,1 M€).

La charge d’impôt s’élève à 6,7 M€ (dont CVAE normative de 3,7 M€) contre 4,6 M€ en 2018. L'impôt sur les bénéfices de 3,0 M€ (contre 1,3 M€ en 2018) ayant significativement progressé en lien avec la performance de l’exercice.

Au global, après prise en compte de la quote-part de résultat dans la société Palm Beach Cannes Côte d'Azur et ses filiales (perte de 0,3 M€, contre -2,3 M€ en 2018), le Groupe enregistre un doublement de son résultat net en 2019 à 25,0 M€, contre 12,6 M€ en 2018. Dans ce résultat net, la part du Groupe triple à 18,6 M€ contre 6,2 M€ précédemment.

Un bilan renforcé et une structure financière très solide

Les immobilisations corporelles nettes progressent de 6,3 M€ à 296,7 M€. Cette évolution provient des investissements importants réalisés (53,3 M€) notamment pour la rénovation des casinos d’Aix-en-Provence, La Roche Posay et Royat, contrebalancés par les dotations aux amortissements (-43,6 M€) et de mises au rebut (-36,7 M€).

La trésorerie s’élève à 119,1 M€ (+9,2 M€), grâce à la forte croissance d’activité.

Au passif, les capitaux propres du Groupe, intérêts minoritaires inclus, progressent de 20,0 M€ à 391,9 M€.

La dette financière se réduit de 18,0 M€ sous l’effet conjugué des éléments suivants :

au titre du crédit syndiqué sous plan de sauvegarde, remboursement annuel selon l’échéancier du plan de sauvegarde en décembre 2018 à hauteur de 20,1 M€ et remboursement anticipé obligatoire en juin 2019 à hauteur de 5,7 M€ lié à la cession des titres de Palm Beach Cannes Côte d’Azur ;

refinancement de la dette de Groupe Partouche par émission d’un emprunt obligataire sous forme de placement privé, de type EuroPP, pour un montant nominal de 35 M€, d’une part, et souscription d’un nouveau crédit syndiqué pour un montant global de 80 M€, dont le crédit revolving de 15 M€ qui n’a pas encore été tiré au 31/10/2019, d’autre part ;

souscription de nouveaux crédits accompagnant les investissements des filiales pour 6,6 M€ (solde net entre souscriptions et remboursements de l’exercice).

La dette financière nette ressort à 72,8 M€ (-24,7 M€). La structure financière du Groupe s’améliore demeurant extrêmement saine, avec des ratios de leverage (Endettement net / EBITDA) et de gearing (Endettement net / Capitaux propres) respectivement à 1,0x et 0,2x (contre 1,5x et 0,3x un an plus tôt).

Perspectives renforcées : une nouvelle page de l’histoire s’ouvre

Sortie définitive du plan de sauvegarde

Suite aux refinancements bancaire et obligataire opérés, Groupe Partouche a remboursé le 24 octobre 2019 l’intégralité des sommes dues au titre du crédit syndiqué traité sous plan de sauvegarde. Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi pu constater la bonne exécution et la sortie du plan de sauvegarde avec 3 ans d’avance (jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2019).

Programme d’investissement constant sur le parc existant

Visant en permanence l’excellence de l’expérience client dans ses établissements, le Groupe continue d’enrichir son offre et de rénover son parc de casinos pour améliorer ses performances, ainsi :

les travaux de rénovation à Royat visant à recentrer l'activité sur le jeu et améliorer le parcours utilisateur ont débuté fin 2018 pour une livraison prévue en septembre 2020 ;

après la rénovation de l’ensemble de ses chambres, l’Aquabella Hôtel & Spa en centre-ville d’Aix-en-Provence et proche du Pasino, est en train de réaliser des travaux portant sur son restaurant, sa terrasse et la création de quatre suites dans son belvédère, devant s’achever en avril 2020 ;

le casino d’Hyères sera partiellement rénové, comme prévu dans sa DSP, d’ici à octobre 2020 ;

le Pasino Grand d’Aix-en-Provence va entreprendre l’aménagement d’une terrasse de jeux, pour amplifier le franc succès généré par sa récente restructuration. Le début des travaux est prévu en septembre 2020 ;

enfin, d’autres réaménagements sont prévus pour les casinos de la Tour-de-Salvagny près de Lyon et à Annemasse près de Genève.

Prochains rendez-vous :

- CA du premier trimestre (nov. 2019-janv. 2020) : mercredi 11 mars 2020 (après Bourse)

- Assemblée Générale : mercredi 1er avril 2020

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.

Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP











INFORMATIONS FINANCIERES





Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45

Valérie Fort, directrice financière info-finance@partouche.com





Annexes

Compte de résultat consolidé

En M€ au 31 octobre 2019 2018 ECART Var. Chiffre d'affaires 433,5 410,8 22,6 5,5% Achats et charges externes (156,4) (146,9) (9,5) 6,5% Impôts et taxes (16,2) (17,0) 0,8 -4,6% Charges de personnel (176,8) (175,4) (1,4) 0,8% Amortissements et dépréciations sur immobilisations (44,2) (40,2) (4,0) 9,9% Autres produits et charges opérationnels courants (6,5) (4,7) (1,8) 39,0% Résultat opérationnel courant 33,4 26,6 6,7 25,3% Autres produits et charges opérationnels non courants (2,3) (1,1) (1,2) - Résultat sur cession de participations consolidées 3,1 0,0 3,1 - Dépréciation des actifs non courants (2,2) (4,7) 2,4 - Résultat opérationnel non courant (1,5) (5,7) 4,3 - Résultat opérationnel 31,9 20,9 11,0 52,7% Résultat financier 0,1 (1,4) 1,5 - Résultat avant impôt 32,0 19,5 12,5 - Impôts sur les bénéfices et de CVAE (6,7) (4,6) (2,0) - Résultat après impôt 25,3 14,9 10,5 - Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (0,3) (2,3) 2,0 Résultat net total 25,0 12,6 12,4 98,7% Dont part du Groupe 18,6 6,2 12,4 - EBITDA 75,7 64,1 11,5 18,0% Marge EBITDA / CA 17,5% 15,6% +190 bps

Analyse du résultat opérationnel courant sectoriel

Rappelons que pour avoir une meilleure lisibilité de sa performance sectorielle, Groupe Partouche présente depuis l’exercice 2015 le contributif sectoriel avant élimination intragroupe (ELIM.).

en M€ au 31 octobre TOTAL GROUPE CASINOS HÔTELS AUTRES ELIM. 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Chiffre d’affaires 433,5 410,8 394,9 376,3 9,3 9,6 56,3 50,8 (27,0) (25,9) Achats et charges externes (156,4) (146,9) (129,4) (122,9) (5,1) (5,1) (38,8) (35,2) 16,9 16,4 Impôts et taxes (16,2) (17,0) (24,6) (25,1) (0,6) (0,8) (1,3) (1,6) 10,3 10,4 Charges de personnel (176,8) (175,4) (155,0) (154,8) (3,9) (4,2) (17,7) (16,1) (0,2) (0,3) Amort. et dépréc. sur immo. (44,2) (40,2) (38,3) (35,7) (1,0) (1,1) (4,8) (3,4) 0,0 0,0 Autres prod. & ch. opé. courants (6,5) (4,7) (9,2) (5,4) 0,0 (0,1) 2,6 1,2 0,0 (0,6) Résultat opérationnel courant 33,4 26,6 38,4 32,3 (1,3) (1,3) (3,7) (4,3) 0,0 0,0

Le ROC du secteur casinotier atteint 38,4 M€, en hausse de 6,1 M€. L’activité de ce secteur s’inscrit en hausse avec une variation du chiffre d’affaires de +18,6 M€ (+4,9 %), atténuée par l’impact défavorable de la hausse de la CSG limitée aux deux premiers mois de l’exercice (-0,7 M€) mais bénéficiant de celui du taux de change EUR/CHF (+1,4 M€). S’agissant des charges opérationnelles, elles augmentent de 12,5 M€ et comprennent notamment :

à hauteur de 3,2 M€, l’augmentation des charges relatives à l’exploitation de la licence online au sein du casino d’Ostende qui ont accompagné le développement de cette activité,

les amortissements et dépréciations sur immobilisations en hausse de 2,6 M€, en liaison avec l’important programme de rénovation du parc de casinos en cours, et comprenant particulièrement les sites d’Aix-en-Provence, Pornic et La Roche Posay pour un cumul de 1,5 M€.

Le ROC du secteur hôtelier est stable à -1,3 M€, malgré la baisse d’activité des deux établissements en exploitation composant ce secteur, grâce à une bonne maîtrise des charges.

Enfin, le ROC du secteur « Autres », négatif de 3,7 M€, enregistre une amélioration de 0,6 M€.

Synthèse de l’endettement net

En M€ au 31 octobre 2019 2018 Capitaux propres 391,9 371,9 EBITDA consolidé 75,7 64,1 Endettement brut * 159,3 177,2 Trésorerie nette des prélèvements 86,6 79,7 Endettement net 72,8 97,5 Ratio Endettement net / Capitaux propres (« gearing ») 0,2x 0,3x Ratio Endettement net / EBITDA (« leverage ») 1,0x 1,5x

(*) La notion d’endettement brut comprend les emprunts obligataires, emprunts bancaires et crédit-baux retraités, les intérêts courus, les emprunts et dettes financières divers, les concours bancaires et les instruments financiers.

Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Le « chiffre d’affaires hors PNJ » englobe l’ensemble des activités hors-jeux, notamment la restauration, l’hôtellerie, la billetterie des spectacles, les spas, etc.

Le « Résultat Opérationnel Courant » (ROC) regroupe l’ensemble des charges et produits directement liés aux activités du Groupe dans la mesure où ces éléments sont récurrents, usuels ou habituels du cycle d’exploitation ou qu’ils résultent d’événements ou de décisions ponctuels liés aux activités du Groupe.

Le « Résultat Opérationnel Non Courant » (RONC) comprend tous les évènements non récurrents et inhabituels du cycle d’exploitation : il comprend donc les dépréciations des actifs immobilisés (Impairments), le résultat de cession de participations consolidées, le résultat de cession d’élément d’actif, les autres produits et les autres charges opérationnels divers non courants non liés au cycle d’exploitation habituel.

L’Ebitda consolidé est composé du solde des produits et charges composant le résultat opérationnel courant, à l’exclusion des amortissements (dotations et reprises) et des provisions (dotations et reprises) liés au cycle d’exploitation et des éléments ponctuels liés aux activités du Groupe inclus dans le résultat opérationnel courant mais exclu de l’Ebitda de par leur caractère non récurrent.

Pièce jointe