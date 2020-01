VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN »), est heureuse d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (« MoU ») avec la JFE Steel Corporation (« JFE ») de Tokyo, au Japon, pour l'approvisionnement en manganèse de haute pureté issu de son usine pilote proposée du projet Chvaletice Manganese en République tchèque à des fins de tests et d'évaluation. Environ 10 % (1 000 kg) de la production prévue de l'usine pilote seront fournis à JFE sous la forme de manganèse électrolytique métallique de haute pureté (« HPEMM »).



En outre, conformément au protocole d'entente, la Société et JFE ont l'intention de collaborer en partageant des informations techniques et autres, afin que l'usine proposée par EMN pour le projet Chvaletice Manganese puisse être conçue et construite pour répondre aux exigences de JFE en matière de HPEMM : un produit fiable, de haute qualité et respectueux de l'environnement destiné à une utilisation dans des applications d'aciers spécialisés haut de gamme.

À l'issue des tests et de l'évaluation du HPEMM par JFE, et sous réserve d'une décision de production prise sur la base des résultats d'une étude de faisabilité actuellement en cours, les parties ont l'intention de travailler à l'établissement d'un arrangement non exclusif et à long terme en matière d'approvisionnement de HPEMM produit dans le cadre du projet Chvaletice Manganese, conformément aux conditions à convenir.

M. Marco Romero, Président-directeur général d'EMN, a déclaré :

« Nous sommes heureux d'avoir franchi cette première étape importante dans le développement d'une relation prometteuse avec JFE Steel, l'une des premières sociétés sidérurgiques au monde. L'attention particulière qu'ils portent à la qualité, la fiabilité, la durabilité et une provenance irréprochables et sans concession correspond parfaitement à la propre philosophie d'Euro Manganese. »

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une Société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de faire avancer l'évaluation et le développement du projet Chvaletice Manganese, dont elle détient une participation de 100 %. Le Projet proposé implique le retraitement d'un important gisement de manganèse abrité dans les résidus miniers historiques, stratégiquement situé au cœur du principal centre émergent de production de véhicules électriques en Europe. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan, compétitif et respectueux de l'environnement de produits à base de manganèse d'ultra-haute pureté, au service à la fois du secteur des batteries lithium-ion et des producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

À propos de JFE Steel :

JFE Steel Corporation, l'un des principaux producteurs intégrés d'acier au monde, a été créé par la fusion de NKK Corporation et de Kawasaki Steel Corporation en 2003. JFE exploite plusieurs aciéries au Japon et possède de nombreuses succursales et filiales à travers le monde. JFE Steel s'appuie sur des technologies et un savoir-faire de classe mondiale pour produire une large gamme de produits sur la base de sa stratégie « Only One, Number One » consistant à se concentrer sur des produits exclusifs et les meilleurs de leur catégorie. JFE a déclaré des ventes consolidées de 3 900 milliards de yens en 2018 et une production consolidée d'acier brut de 27,88 millions de tonnes au cours de l'exercice clos en mars 2019.

