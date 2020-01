SAINTE-JULIE, Québec, 29 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada salue l’initiative du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, qui a rendu public, aujourd’hui, le Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire 2018-2025 du gouvernement québécois. Ce document démontre sans ambiguïté l’importance que revêt cette politique pour le ministre et son équipe ainsi que sa réelle volonté de mettre en place des mécanismes collectifs pour assurer l’atteinte des cibles prévues.



Plusieurs cibles ambitieuses sont identifiées dans la Politique bioalimentaire, notamment celle visant à accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales du Québec d’ici 2025. Le Groupe Export est heureux de pouvoir collaborer avec le gouvernement pour mettre en place des actions concrètes visant à atteindre cet objectif. C’est d’ailleurs dans cette optique que le Groupe Export met actuellement la touche finale à un exercice de planification stratégique qui viendra jeter les bases de ses orientations des prochaines années.

« Chacune des actions de notre association, qu’il s’agisse de la programmation annuelle d’activités génériques de développement des exportations, de la mise en œuvre du programme de Soutien aux exportations bioalimentaires ou encore des services technico-commerciaux en transport ou en étiquetage, vise à contribuer concrètement à l’atteinte de cette cible d’exportations », souligne Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export.

Plusieurs défis de taille attendent l’industrie bioalimentaire dans les prochaines années et les exportations ne font pas exception. Pour cette raison, le Groupe Export est heureux de pouvoir contribuer aux avancées en participant aux rencontres de travail visant l’aboutissement des objectifs de cette Politique bioalimentaire. Le Groupe Export souligne les efforts déployés par le gouvernement du Québec en ce sens et réitère son soutien renouvelé dans ce processus visant à développer un secteur bioalimentaire prospère et durable.



À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l’instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l’organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

Source et informations :