- 2019 ble nok et rekordår for Data Respons. Vi har oppnådd 17% årlig vekst de siste 19 årene, noe få andre kan vise til. Samtidig leverer vi marginer på nivå med de aller beste i klassen, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Lønnsom vekst – en del av selskapets DNA

Data Respons fortsette den positive utviklingen gjennom 2019 og leverte omsetningsvekst på 25% samtidig som resultatet (EBITA) økte med 51%. Selskapet opplever høy aktivitet på tvers av alle geografier, forretningsområder og markeder.

Data Respons er godt posisjonert innenfor flere av de underliggende megatrendene som industriell digitalisering (SW), at alt blir oppkoblet (IoT) og automatisering, noe som har bidratt til rekordresultater de siste årene. Selskapet har styrket fotavtrykket innen mobilitet og sikret flere store kontrakter med sentrale aktører innen telekom, finans, industriell automatisering, forsvars- og energisektoren.

- Fokus på lønnsom vekst er en sentral del av selskapets DNA. Vi iverksetter hvert år mange tiltak, både kortsiktige og av mer langsiktig karakter, for å lykkes. Dette inkluderer nyetableringer, teknologioverføring, rekruttering av nye talenter, samarbeid med universiteter og kundeaktiviteter. Med en årlig vekst på 17% over de siste 19 årene har vi bevist at vi er et langsiktig vekstselskap, sier Kenneth Ragnvaldsen.

En stadig større familie med ledende nisjeselskaper

- I 2019 økte vi familien med to nye selskaper, DONAT i Tyskland og inContext i Sverige. Begge selskapene er bransjeledende på sine felt og representer sterke tilskudd til gruppen. Evnen til å identifisere og integrere selskaper som er ledende innen sin nisje, som presterer godt over tid, som har fantastiske ingeniører og som har en sterk tech-kultur er en viktig del av forretningsmodellen vår. Vi kaller det «organiske oppkjøp», sier Ragnvaldsen.

- Inkludert oppkjøpene vi gjorde i 2019 økte antallet ingeniører med 300, og vi har nå mer enn 1 400 spesialister under taket vårt. Fellesnevneren er en stor glede og entusiasme for teknologiens potensiale og spennende muligheter. Vår suksessformel handler først og fremst om spesialisering på teknologi i kombinasjon med dyp domenekunnskap. Hos Data Respons er det å være en «nerd» en hedersbetegnelse. Tilliten våre kunder viser oss er til syvende og sist basert på nettopp det – et sterkt kompetansemiljø, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Fortsatt god utvikling i sikte

- Vi har lagt et fantastisk år bak oss med både rekordsterk vekst og lønnsomhet. Markedsutsiktene er fortsatt gode og vi opplever en økende etterspørsel fra våre kunder som ønsker å investere i ny teknologi, digitale produktplattformer og mer bærekraftige løsninger. Data Respons vil fortsette veksten gjennom en kombinasjon av god organisk utvikling og utvalgte oppkjøp i Norden og Tyskland. Summen av det vi i gang med nå styrker vår posisjon som en komplett teknologipartner for fremtidsrettede industri- og teknologibedrifter, sier Ragnvaldsen.

Frivillig tilbud fra AKKA Technologies

Den 19. desember 2019 lanserte AKKA Technologies SE et tilbud om å kjøpe alle aksjene i Data Respons for 48 kroner per aksje med oppgjør i kontanter. Tilbudet tilsvarer en verdsettelse av Data Respons på 3,7 milliarder kroner.

- AKKA bekrefter, gjennom sitt bud på Data Respons, at vi klart å bygge et attraktivt selskap med en lovende fremtid. Potensialet i dette oppkjøpet representerer en vinn-vinn for begge selskaper. Det kombinerte selskapet vil kunne skape merverdier for våre kunder og representerer enestående muligheter for våre fantastiske ansatte, som er både hjertet og hjernen til selskapet vårt, konkluderer Ragnvaldsen.

Nøkkeltall

For kvartalet:

• Omsetningen i fjerde kvartal var på 521,6 millioner kroner (436,7), en vekst på 19%.

• EBITA var på 64,7 millioner kroner (47,8), en vekst på 35%.

• Det underliggende EBITA-resultatet i fjerde kvartal var på 79,4 millioner kroner, justert for transaksjonskostnader på 1,2 millioner kroner, en avsetning til tap på kundefordringer på 8,0 millioner kroner og en avsetning for arbeidsgiveravgift på selskapets opsjonsordning på 5,5 millioner kroner.

• EBIT var på 56,4 millioner kroner (42,3), en vekst på 35%.

• Resultat etter skatt endte på 33,5 millioner kroner (0,4). EPS var på 0,39 (-0,03).

• Data Respons hadde en netto kontantstrøm fra driften på 73,7 millioner kroner (54,1) i fjerde kvartal.

2019:

• Omsetningen for 2019 var på 1 866,5 millioner kroner (1 488,0), en vekst på 25%.

• EBITA var på 216,2 millioner kroner (142,8), som resulterte i en EBITA-margin på 11.6% (9.6%).

• Data Respons hadde en kontantstrøm fra driften på 203,2 millioner kroner (63,4).

• Totalt antall ansatte 31. desember 2019 var 1 007 (776), og inkludert freelancere hadde selskapet 1 412 (1 120) ansatte.





