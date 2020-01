Dovre Group Oyj Pörssitiedote - sisäpiiritieto 30.1.2020 klo 8.45





DOVRE GROUP OYJ VAHVISTAA VUODEN 2019 OHJEISTUKSENSA JA JULKISTAA ALUSTAVAT NÄKYMÄT VUODELLE 2020





Dovre Group arvioi konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen vuonna 2019 vastaavan yhtiön aikaisempaa ohjeistusta vuodelle 2019.



Konserni odottaa vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan noin 27 prosenttia 83,1 miljoonaan euroon 65,5 miljoonasta eurosta vuonna 2018. Konserni odottaa liiketuloksen kasvavan noin 400 prosenttia noin 2,7 miljoonaan euroon 0,5 miljoonasta eurosta vuonna 2018. Vuoden 2019 liiketulokseen sisältyy 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Vuoden 2019 luvut perustuvat tilintarkastamattomiin tietoihin.

Dovre Groupin Q3-liiketoimintakatsauksessa 24.10.2019 antama ohjeistus oli seuraava:

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2019 ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja liikevoiton ennustetaan olevan yli 2,3 miljoonaa euroa.

Konserni on aiemmin kertonut liikevoittoennusteen sisältävän -0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä liittyen Tech4Hire-kauppaan ja +0,8 miljoonaa euroa liittyen Kuukoti-kiinteistökauppaan.

Dovre Groupin alustavat näkymät vuodelle 2020 ovat: Vuonna 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuodesta 2019 ilman kertaluonteisia eriä.

Dovre Groupin tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 julkaistaan torstaina 20.2.2020.

Yhtiön hiljainen jakso jatkuu 20.2.2020 asti, minkä vuoksi yhtiö ei anna mitään lisätietoja tämän tiedotteen sisällöstä.





DOVRE GROUP OYJ

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Puh. +47 9060 7811

arve.jensen@dovregroup.com