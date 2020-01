Bigben

Lesquin, 30 janvier 2020 8h00

EVOLUTIONS ENVISAGEES DE LA GOUVERNANCE DE BIGBEN

Sous la condition suspensive de la réalisation effective de l’introduction en Bourse de sa filiale NACON, et afin que chacune des sociétés BIGBEN et NACON disposent de leur propre direction opérationnelle, la Gouvernance de BIGBEN évoluera comme suit :

A compter du jour de l’introduction en Bourse, Messieurs Alain FALC et Laurent HONORET démissionneront de leurs postes respectifs de Directeur Général et de Directeur Général Délégué de BIGBEN INTERACTIVE SA tandis que Messieurs Fabrice LEMESRE et Michel BASSOT seront nommés respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué. Monsieur Alain FALC restera Président du Conseil d’Administration de BIGBEN INTERACTIVE SA.



Madame Florence LAGRANGE, ancienne administratrice indépendante1 et Monsieur Richard MAMEZ, ancien censeur de BIGBEN INTERACTIVE SA, ont d’ores et déjà chacun quitté leurs postes et rejoint le conseil d’administration de NACON, en qualité d’administrateurs indépendants1. Il est précisé que lors de sa réunion du 27 janvier 2020, le Conseil d’Administration de BIGBEN INTERACTIVE SA a procédé par cooptation à la nomination de Madame Angélique GERARD en qualité d’administrateur indépendant1 en remplacement de Madame Florence LAGRANGE.



1 au sens du code Middlenext

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2018-19

245,5 M€











EFFECTIF

Près de 650 collaborateurs











INTERNATIONAL

16 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





AVERTISSEMENTS

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres de Bigben Interactive ou de Nacon, et ne fait pas partie d’une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays. Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant le Groupe ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu’après approbation par l’Autorité des marchés financiers du prospectus correspondant.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017.

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu’amendé, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu’amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’un enregistrement ou d’une exemption d’un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l’Australie ou du Japon.

